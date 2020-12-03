«На берегу ждал взволнованный жеребенок»: жители Тюмени несколько часов тащили лошадь из реки

Тюменцы несколько часов тащили лошадь из реки. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и отдела рыбоохраны Тюменской области спасли из воды тонущую лошадь. Задача оказалась в буквальном смысле не из легких, ведь животное весит несколько сотен килограммов.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, группа сотрудников ведомств из четырех человек проводила рейд по реке Алабуга. В районе истока реки за Большими Ярками патруль заметил тонущую лошадь. Животное было настолько обессилено, что не могло самостоятельно выбраться на берег. Судя по всему, лошадь провела в воде долгое время, так как не могла даже поднять голову. Меж тем маму, попавшую в беду, на берегу ждал взволнованный жеребенок.

– Инспекторы начали необычную спасательную операцию. Вытащить на берег животное массой в несколько сотен килограммов – тяжелая задача даже для четырех мужчин. Как выяснилось, животное принадлежало местному крестьянско-фермерскому хозяйству. После звонка спасателей его руководитель выехал еще с одним сотрудником предприятия на помощь. Более трех часов шестеро взрослых мужиков вытаскивали кобылу из водного плена. Операция по спасению завершилась успешно: лошадь вызволили-таки из реки, – сообщили в ведомстве.

На днях в адрес начальника тюменских спасателей поступила благодарность от главы Большеярковского сельского поселения Казанского района. В нем мужчина благодарит инспекторов за образцовое исполнение своих служебных обязанностей.

Кстати, это не первый случай, когда водный патруль спасает оказавшихся в беде животных. Так, всего за пару дней до происшествия с лошадью инспекторы вытащили из воды собаку, которая упала в воду и тоже не могла самостоятельно выбраться. Сотрудники ГИМС и рыбоохраны приняли четвероногого питомца на борт лодки, а на берегу передали подоспевшему хозяину.

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