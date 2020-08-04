Пожарные в Тюмени спасли собаку, которая упала в строительную яму

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:01:14+03:00

Животное завязло в грязевой жиже и не могло выбраться самостоятельно

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Спасатели сегодня вытащили из строительной ямы собаку, которая не могла выбраться без посторонней помощи и рисковала умереть от голода и обезвоживания. Специалистов МЧС вызвала одна из жительниц Тюмени.

Она заметила, что возле дома № 84 на улице Шишкова на дне глубокого котлована сидит собака, она тщетно пытается выбраться оттуда. Ситуация осложнялась тем, что изможденное животное все глубже увязало в грязевой жиже на дне строительной ямы.

Прибывшие сотрудники 40-й пожарно-спасательной части при помощи лестницы, веревки и нехитрого пожарного ремня вытащили собаку. Испуганный и уставший пес поспешил скрыться.

Спасли собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU