Пожарные в Тюмени спасли собаку, которая упала в строительную яму
Спасатели сегодня вытащили из строительной ямы собаку, которая не могла выбраться без посторонней помощи и рисковала умереть от голода и обезвоживания. Специалистов МЧС вызвала одна из жительниц Тюмени.
Она заметила, что возле дома № 84 на улице Шишкова на дне глубокого котлована сидит собака, она тщетно пытается выбраться оттуда. Ситуация осложнялась тем, что изможденное животное все глубже увязало в грязевой жиже на дне строительной ямы.
Прибывшие сотрудники 40-й пожарно-спасательной части при помощи лестницы, веревки и нехитрого пожарного ремня вытащили собаку. Испуганный и уставший пес поспешил скрыться.
Спасли собаку.
ИСТОЧНИК KP.RU