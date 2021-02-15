«Люк был украден»: тюменский водоканал ответил женщине, провалившейся в колодец

Тюменский водоканал ответил женщине, провалившейся в колодец. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На улице Пирогова в Тюмени сегодня, 15 февраля рано утром женщина провалилась в открытый колодец. Горожанка рассказала историю нелегкой дороги на работу в социальной сети, на нее вышли представители местного водоканала. Оказалось, что крышку люка украли.

– На записи с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленник катит крышку по тротуару, пытается договориться с водителем такси, а потом поднимает 50-килограммовый чугунный «трофей» и уносит в неизвестном направлении. Мы связались с потерпевшей, к счастью, девушка отделалась легкими ушибами. Но последствия могли быть и более тяжелыми, – отметил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

По информации компании, за 2020 им поступило 546 заявок об открытых колодцах. Зачастую крышки сдвигает снегоуборочная техника, также нередки случаи хулиганства, 14 крышек было украдено. В этом году это уже пятый случай кражи колодезных крышек, четыре из них украли в поселке Боровский.

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