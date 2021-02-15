В Тюмени женщина провалилась в люк по дороге на работу. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени женщина провалилась в люк по дороге на работу. Инцидент произошел в семь утра напротив дома № 11 на улице Пирогова.

– Порвала пуховик и ударила ногу! Она начинает всё больше и больше болеть. Как теперь буду работать, не знаю. И кто мне это возместит? Люк был на тротуаре в сторону детского сада, после ночного снегопада была гладь снега, и не видно отсутствия крышки люка. Будьте аккуратней! – предупреждает остальных местная жительница Кристина Зайцева.

Комментаторы в социальных сетях, куда женщина выложила фотографии с места происшествия, пристыдили ее, мол, под ноги надо смотреть, а не в телефон. Другие посоветовали ей обратиться в больницу, чтобы зафиксировать травмы, а не «скулить» в интернете.

К счастью, в настоящий момент зияющей дыры в асфальте нет: рабочие люк прикрыли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени: «По информации специалистов, была украдена крышка люка. Подано заявление в полицию».