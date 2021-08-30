На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск разбился 24-летний парень: пострадали еще пять человек, включая детей

От полученных травм молодой человек скончался на месте Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Страшная авария произошла сегодня около часа дня на 48-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. 24-летний юноша допустил ошибку на развороте, которая оказалась фатальной. Он, будучи на автомобиле «Тойота-Марк», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» 12-й модели. Смерть наступила мгновенно.

– По предварительным данным, водитель «Тойоты-Марк 2», выполняя маневр разворота, допустил столкновение со встречной «Ладой» 12-й модели. После столкновения «Тойота» съехала в кювет и опрокинулась, – прокомментировала в Госавтоинспекция Тюменской области.

Детское кресло не уцелело... Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

От полученных травм молодой парень скончался на месте происшествия. Водитель «Лады» и четверо его пассажиров, в том числе дети двух и 11 лет, получили различные травмы. В ведомстве также сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются.

Машина перевернулась и улетела в кювет Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

За последнее время в Тюмени и Тюменской области произошло много ДТП, виновниками которых являются как водители, так и пешеходы. Так, недавно В Тюмени произошла страшная массовая авария: пять авто, легковые иномарки и микроавтобус «Соболь», столкнулись на мосту на улице Мориса Тореза, который более известен горожанам как Стрела. Одна из машин загорелась, пламя разрослось до огромных размеров. Потушить огонь удалось только при помощи сотрудников МЧС. Участники ДТП получили серьезные травмы.

Пятеро человек пострадали Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

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