В Тюмени на Стрелковом мосту столкнулись пять автомобилей

Пострадали шесть человек Фото: Вера Зенина

В Тюмени произошла страшная массовая авария: пять авто, легковые иномарки и микроавтобус «Соболь», столкнулись на мосту на улице Мориса Тереза, который более известен горожанам как Стрела. Одна из машин загорелась, пламя разрослось до огромных размеров. Потушить огонь удалось только при помощи сотрудников МЧС. Сейчас помимо спасателей на месте работают два наряда ДПС и одна машина скорой помощи. Движение организовано с выездом на встречную полосу, сообщили в областной ГИБДД.

На месте работают сотрудники пожарной службы Фото: Вера Зенина

Машины столкнулись на подъеме на путепровод со стороны улицы Мира в сторону центра города. В ходе аварии воспламенился автомобиль Hyundai Solaris,он выгорел полностью. Спасатели своевременно вытащили водителя из горящей машины, он остался жив. Другие участники ДТП получили серьезные травмы.

- Во время аварии на мосту ул. Мориса Тереза, в ходе которой столкнулись пять машин и произошло воспламенение, пострадали шесть человек, трое получили тяжелые травмы. Предварительная причина аварии — BMW, выехавший на встречную полосу, там он столкнулся с четырьмя автомобилями,- рассказали «Комсомольской правде в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Пламя перекинулась и на другие авто Фото: Вера Зенина

Сейчас движение со стороны улицы Мира в сторону Малыгина перекрыто, объезд организован с выездом на встречную полосу. На месте образовалась большая пробка. Обстоятельства ДТП выясняются.