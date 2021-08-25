Под Тюменью мужчина сбежал с места ДТП, бросив машину с пассажиркой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На автодороге Тюмень – Криводаново сегодня, 25 августа, ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь ZAZ Chance вылетел с трассы в кювет.

– Легковушка съехала на обочину. В результате ДТП пассажирке потребовалась медицинская помощь, ее доставили в больницу с подозрением на травму головы, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Водитель сбежал с места происшествия, бросив машину и пассажирку. В настоящий момент его разыскивают сотрудники ГИБДД. Тюменцев, у которых есть какая-либо информация об аварии, просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 79-45-52, 79-46-10, или позвонить по номеру 02.