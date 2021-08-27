Тюменец Антон Демидюк на «Поле чудес» накормил Якубовича шишками по секретному рецепту

Житель Тюмени на «Поле чудес» накормил Якубовича шишками по секретному рецепту. Фото со страницы в ВК героя публикации.

Тюменец Антон Демидюк принял участие в популярной телепрограмме «Поле чудес». К сожалению, мужчина не прошел в финал телепередачи, хотя удача была так близка.

– В Тюмени я занимаюсь продажей грузовой техники и сбором дикоросов. Собираю вместе с семьей. Моей дочке семь лет. Она очень хотела приехать, но не получилось: нынче пойдем в первый класс, – рассказал герой шоу из областной столицы.

– Наверное, купили платье, белый передник, бант? – с улыбкой спросил Леонид Аркадьевич.

– Обязательно!

– Ой, счастливые люди! Это такой день – на всю жизнь.

Мужчина угостил ведущего капитал-шоу шишками в мармеладе, заявив, что это сделано по особому рецепту, который не разглашается.

– Необычно! – оценила одна из «коллег» тюменца по тройке.

Мнение самого Леонида Якубовича таково: «Это очень вкусные штучки. Похоже на варенье из еловых шишек. Я несколько раз такое кушал. Мёд – понимаю, шишки – понимаю, но что-то еще там есть».

Житель Тюмени попросил Якубовича передать привет с телеэкрана своему отцу – Владимиру Ильичу.

– О! У меня сердце дрогнуло от имени-отчества. Всё мое детство, собственно, с вами прошло, – пошутил ведущий.

Антон не смог назвать слово целиком, несмотря на то что было открыто несколько букв. Однако попасть на такое шоу – уже большая удача.

Ранее, в январе 2020 года, другая участница капитал-шоу из Тюмени, воспитательница в детском саду Валентина Полунина, обрадовала Якубовича, страстно поцеловав его в губы. Тот не смутился и приказал «не сдерживать порывы, идущие от сердца».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25 лет «Полю чудес»: участница из Тюмени раскрыла секреты шоу

Спустя 7 лет после съёмок Ирина Жгурова до сих пор вспоминает о проекте (подробнее)