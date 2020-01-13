Тюменская воспитательница страстно поцеловала женатого Якубовича на «Поле чудес»
Нечасто жители Тюмени балуют Леонида Якубовича своим появлением на капитал-шоу «Поле чудес». Однако в минувшую пятницу, 10 января, наша землячка всё-таки смогла прорваться в эфир «Первого канала» и заявить о себе на весь Интернет. Речь идёт о воспитателе детского сада Валентине Полуниной.
- У меня два сына. Старший работает, маленький, 11-летний сынишка, в школе, - рассказала Леониду Аркадьевичу тюменка, подарив сибирские подарки. – Передаю привет своей семье: маме, папе, Никите, Серёге, тётушке, сестре. Отдельный привет коллективу своему! Меня даже не просили мои, а приказали вас поцеловать.
Якубович не смутился и приказал «не сдерживать порывы, идущие от сердца». Столь страстный поцелуй в губы, судя по всему, запомнится и Валентине, и Леониду надолго.
Состояние Леонида Якубовича после поцелуя. Фото: скриншот с видео
Кстати, тюменка оказалась не только любвеобильной, но и смекалистой. Женщина вышла в финал программы, набрав больше 3 тысяч очков. На эти «цифры» она взяла себе ноутбук, ужин в ресторане (с Якубовичем?), мобильный телефон и постельное бельё.
Тюменка Валентина Полунина. Фото: скриншот с видео
- Случилось чудо. Я победила в финале, атмосфера замечательная, царит праздник. Леонид Аркадьевич просто волшебный, сказочный. Желаю всем попасть на «Поле чудес», - подытожила женщина в конце программы.
Поле чудес. Выпуск от 10.01.2020.Девять игроков из разных городов и сел России собираются за барабаном в студии программы Поле чудес , чтобы, разбившись на тройки, отгадать слова, которые зашифровал для них на табло ведущий. Победители каждой из игровых троек встречаются в финале, где и определяется человек, который выигрывает главный приз. Игра ведется на очки, поэтому в конце программы победитель может выбрать количество призов в соответствии с количеством набранных им очков. В программе также предусмотрена суперигра, на которую победитель программы волен согласиться или не согласиться. В случае его согласия ведущий зашифровывает на табло три слова, которые нужно отгадать после минуты, которая дается игроку на раздумья. Если игрок отгадывает одно слово, расположенное на табло по горизонтали, он выигрывает суперприз. Если же игроку удается после минуты раздумий назвать все три слова, программа Поле чудес вручает ему автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU