Тюменская воспитательница страстно поцеловала женатого Якубовича на «Поле чудес»

Нечасто жители Тюмени балуют Леонида Якубовича своим появлением на капитал-шоу «Поле чудес». Однако в минувшую пятницу, 10 января, наша землячка всё-таки смогла прорваться в эфир «Первого канала» и заявить о себе на весь Интернет. Речь идёт о воспитателе детского сада Валентине Полуниной.

- У меня два сына. Старший работает, маленький, 11-летний сынишка, в школе, - рассказала Леониду Аркадьевичу тюменка, подарив сибирские подарки. – Передаю привет своей семье: маме, папе, Никите, Серёге, тётушке, сестре. Отдельный привет коллективу своему! Меня даже не просили мои, а приказали вас поцеловать.

Якубович не смутился и приказал «не сдерживать порывы, идущие от сердца». Столь страстный поцелуй в губы, судя по всему, запомнится и Валентине, и Леониду надолго.

Состояние Леонида Якубовича после поцелуя. Фото: скриншот с видео

Кстати, тюменка оказалась не только любвеобильной, но и смекалистой. Женщина вышла в финал программы, набрав больше 3 тысяч очков. На эти «цифры» она взяла себе ноутбук, ужин в ресторане (с Якубовичем?), мобильный телефон и постельное бельё.

Тюменка Валентина Полунина. Фото: скриншот с видео

- Случилось чудо. Я победила в финале, атмосфера замечательная, царит праздник. Леонид Аркадьевич просто волшебный, сказочный. Желаю всем попасть на «Поле чудес», - подытожила женщина в конце программы.