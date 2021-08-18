Повреждены машины и урожай: на жителей пригорода Тюмени обрушился сильный град

Осадки выпали гигантских размеров Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Вчера вечером жители села Каменка, что в 30 километрах от Тюмени, стали свидетелями мощнейшего шторма. Небо затянуло грозными тучами, разыгрался сильный ветер, а после стеной посыпался град. Ледяные шарики поразили своим размером: такого крупного града на территории области не было уже давно. Фотографиями и видео с проявлениями разгневанной природы поделились местные жители в социальных сетях.

Такого града на территории региона не было давно Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Жители пригорода снимали происходящее из окон своих домов, ведь выходить на улицу было крайне опасно: ветер склонял к земле кусты и деревья, а град зарядил в таком объеме, что после шторма хозяева сметали его в огромные ледяные кучи. Весь урожай - помидоры, огурцы, перцы и прочее, серьезно пострадали. Также буря прошлась по деревне Коняшина и району Метелево.

- Град зарядил со страшнейшей силой! Да еще и крупный какой, некоторые льдины были размером с горох, а то и с виноград. На улицу страшно было выходить, слава богу, продлился он недолго – минут 15-20 от силы, - поделился житель Каменки Михаил.

- Прошел настоящий ураган, столбы повалило, пришлось сидеть без света. Шифер посрывало. Из-за ливня весь двор залит, град шел размером с картошины − машины повреждены, урожай, - добавили тюменцы.

Вот такие ледяные кучи остались после шторма Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

А вот до административного центра региона аномальная погода не дошла: в Тюмени было слышно лишь раскаты грома, но на этом все и закончилось. На момент града в пригороде стояла тридцатиградусная жара. Синоптики называют такое обстоятельство дел нормальным: аномальная жара и провоцирует подобные явления. По словам специалистов, после таких смерчей включается обратный счетчик тепла.

Ледяные шары повредили местный урожай Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Однако жара в Тюменской области все же не собирается сдавать позиции, в регион снова грядет аномальная жара. В четверг синоптики обещают +27 градусов, в пятницу +30, а в выходные столбики термометров и вовсе покажут +34 градуса, но возможна гроза. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов. Теплая погода продлится вплоть до 25 августа, а там пойдет на снижение.