«Погода с ума сходит»: в Тюменской области в 30-градусную жару выпал град

В Тюменской области в 30-градусную жару выпал град. Фото - Виктория Голубева.

В Тюменской области погода неожиданно решила преподнести сюрприз. Здесь средь бела дня в тридцатиградусную жару выпал град.

Местные жители выложили фотографии в социальные сети. Так природа решила удивить, жителей д. Каменка, которая находится по Ирбитскому тракту, д. Коняшина и Метелево.

Фото - Виктория Голубева.

«Погода с ума сходит»; «Классно!»; «Наконец-то зима!», – так комментируют капризы природы тюменцы.

В самой областной столице накануне, 17 августа, были слышны раскаты грома и даже прошел недолгий ливень, однако до града дело не дошло.

Коротко о погоде на завтра

Температура воздуха: ночью – плюс 17 – 13 градусов; днем – плюс 26. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 19 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.