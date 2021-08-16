Погода в Тюмени на неделю с 16 по 22 августа 2021 года: аномальная жара возвращается

В Тюмени на неделе будет стоять аномальная жара. Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе с 16 по 22 августа 2021 года порадует горожан жарой. Так что призываем местных жителей вовсю наслаждаться солнечными лучами, потому что такая погода продлится недолго и совсем скоро на территорию областной столицы двинутся дожди.

Завтра, 17 августа, по прогнозам местных синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура наружного воздуха составит 29 градусов выше нуля. Западный ветер, который будет дуть со скоростью 4 метра в секунду с порывами до 10м/с, на следующий день, в среду, сменит свое направление на северное. В этот день будет хоть и малооблачно, но все же ожидается гроза и даже небольшой дождь. Температура воздуха опустится до 25 градусов.

В четверг, 19 августа, солнце займет почетное место на небе, отогнав от себя все облака (кстати, безоблачная погода продержится аж до следующего четверга, то есть целую неделю). С пятницы температура начнет расти, и в воскресенье станет уже 30 градусов с отметкой «плюс», и это еще не предел. Самое время выбрать место для отдыха, чтобы (скорее всего) последний раз в этом году насладиться жаркими выходными.

По предварительным данным, с 26 августа в областном центре резко похолодает до плюс 17, станет пасмурно, польют дожди.