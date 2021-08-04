«Она прижимала малыша, вытаращив глаза». В Тюмени водитель МЧС вытащил из пожара женщину с грудным ребенком

В Тюмени водитель МЧС вытащил из пожара женщину с грудным ребенком. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени водитель МЧС Юрий Шаланцев вытащил из пожара, который произошел в одной из квартир дома № 62а на улице 50 лет Октября, женщину с грудным ребенком. Причем в это время мужчина не находился на службе: пожар случился у соседей.

– Я сидел дома, собирался в душ, позвонил сосед и попросил зайти к его супруге. Сам он был в отъезде, а жена почувствовала сильный запах дыма. Я сразу пошел, постучал в дверь, но мне никто не открыл. Принюхался и, действительно, почувствовал сквозь замочную скважину отчетливый запах дыма. В этот момент замок щелкнул, дверь приоткрылась, повалил густой черный дым. Открыв дверь, я увидел сидевшую на полу женщину с грудным ребенком на руках. Она была очень напугана и дезориентирована, прижимала к себе грудничка, вытаращив глаза, – рассказал Юрий корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

По его словам, он поднял женщину и вывел ее на общий балкон подъезда, затем вернулся на лестничную площадку и вырубил электрощиток. Далее мужчина позвонил в пожарную охрану и зашел в задымленную квартиру, на кухне уже виднелись языки пламени. Несмотря на опасность, он плотно прикрыл дверь кухни, чтобы остановить переход пожара в смежные комнаты. Тут подъехали спасатели.

– Повезло, что телефонный звонок раздался вовремя. Если бы я ушел в душ и не услышал его, были бы потеряны заветные минуты, женщина с ребенком могли просто задохнуться. Я знал, что нужно делать в таких ситуациях. Двадцативосьмилетний опыт работы в пожарной охране сделал меня хладнокровным при виде огня. Отсутствие паники, точные и упорядоченные действия – вот залог успешной борьбы с огненной стихией, – заявляет спасатель.

Сам он не считает, что сделал что-то героическое. По его мнению, это просто стечение обстоятельств: «Рад, что всё закончилось благополучно, все живы и здоровы».

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, пожар произошел в одной из квартир верхнего этажа девятиэтажного жилого дома из-за неосторожного обращения с огнем. Из зоны воздействия опасных факторов пожара были спасены два человека, восемь эвакуированы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Заводоуковске ученик пятого класса школы № 2 Виталий Кутёнких спас из пожара пятилетнюю сестру. Родителей дома в момент возгорания не было. Утром мальчик проснулся от запаха дыма. Он увидел, как горит потолок веранды. Смышлёный школьник сразу же побежал в комнату будить сестру. Пока она одевалась, выключил электрические автоматы, чтобы не было короткого замыкания.

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