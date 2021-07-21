В Тюмени 17-летний скутерист без прав протаранил авто и вылетел на встречку. Скриншот из видео.

В Тюмени семнадцатилетний подросток на скутере разбил две машины, протаранив их на скорости, и вылетел на встречную полосу. ДТП, в котором чудом обошлось без жертв, произошло на улице Дружбы, 130.

Фото - Госавтоинспекция Тюменской области.

– Водитель скутера не справился с управлением, въехал в автомобиль «Шкода», затем в «Киа». Прав управления транспортом он не имеет, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Фото - Госавтоинспекция Тюменской области.

По информации сотрудников ведомства, с парнем на скутере ехал 16-летний пассажир. Он получил легкие повреждения, сам же водитель не пострадал. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются. Можно сказать, что крупного ущерба автовладельцам нарушитель не нанес, сорвав лишь зеркала заднего вида.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что во дворе дома на улице Московский Тракт, 163 в начале десятого вечера накануне, 20 июля, автомобиль «Рено» сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок катался у своего дома на самокате. Машина протащила его несколько метров, прежде чем остановилась. Состояние оценивается как крайне тяжелое, пациент подключен к аппарату искусственного дыхания.

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