В Тюмени ребенка, сбитого машиной на Московском тракте, подключили к ИВЛ. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Во дворе дома на улице Московский Тракт, 163 в начале десятого вечера накануне, 20 июля, автомобиль «Рено» сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок катался у своего дома на самокате.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Машина протащила его несколько метров, прежде чем остановилась. У мальчика тяжелейшие повреждения, он в больнице. Обстоятельства ДТП, в том числе с какой скоростью автомобилист ехал в жилой зоне, выясняются, – прокомментировали дорожный инцидент в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В департаменте здравоохранения Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили, что вызов поступил в 21.03, на месте работало две бригады скорой помощи.

– Ребенка доставили в областную клиническую больницу № 2. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы и сопутствующих этому повреждений в области головы, а также закрытой травмы грудной клетки. Состояние оценивается как крайне тяжелое, пациент подключен к аппарату искусственного дыхания, – рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Прокурор региона Владислав Московских дал поручение прокурору областного центра провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

– 21 июля в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование находится на контроле прокурора области, – прокомментировали в прокуратуре области.

Таким образом, водителю грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 2 лет, лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Стоит отметить, что это не единственное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее накануне с участием ребенка. Так, в 21. 45 во дворе дома на улице Червишевский Тракт, 94 «Хонда» сбила другого восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, он выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, водитель японской иномарки не смогла вовремя остановиться. Мальчик получил ушибы и ссадины.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Рекомендуем водителям соблюдать особую осторожность во дворах и жилых зонах, так как летом здесь много гуляющий детей. Родителям нужно объяснить детям, почему опасно выбегать или выезжать на самокатах или велосипедах из-за припаркованного транспорта, от подъезда, от детской площадки на проезжую часть во дворе. В позднее время нужно ограничить прогулки детей без присмотра взрослых, даже во дворах, – дали советы тюменские автоинспекторы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Республики, 252а в Тюмени произошла жесткая авария с участием грузопассажирской «Газели» и автобуса. В результате ДТП два человека погибли: они заживо сгорели в машине, которая вспыхнула как спичка.

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