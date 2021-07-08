В Тюмени экстренно эвакуируют ТРЦ «Кристалл»

Эвакуация ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 8 июля 2021 Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Однако, в Тюмени ни одного дня нынче не проходит без происшествий. Прямо сейчас из здания ТРЦ «Кристалл» эвакуируют посетителей. Очевидцы сообщают о скорой и полиции возле развлекательного центра. По имеющимся данным, две возможные причины эвакуации – учения и звонок о минировании.

Как сообщили в пресс-службе тюменского управления Росгвардии, специалисты группы разминирования выехали в ТРЦ. В самом заведении добавили, что эвакуация проведена «по техническим причинам».

По данным на 16.30, взрывоопасных предметов в ТРЦ "Кристалл" на ул. Дмитрия Менделеева в Тюмени не обнаружили.

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Напомним, массовая эвакуация из торговых центров произошла 6 июля. Тогда эвакуировали ТРЦ «Гудвин», «Премьер», «Сити Молл», «Галерея Вояж», «Магеллан», «Солнечный», «Колумб»,«Кристалл» и «Па-На-Ма». А вчера мужчина вошел в здание Сбербанка и потребовал отдать ему 15 миллионов рублей.