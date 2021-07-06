Фото: паблик "ЧС Тюмень". Эвакуация в ТРЦ Гудвин

В Тюмени экстренно эвакуируют людей из торговых центров. Информация об этом стала появляться в социальных сетях вечером 6 июля. На улицах оказались сразу сотни человек - посетители и работники местных заведений.

Известно, что уже прекращена работа ТРЦ «Гудвин», «Премьер», «Сити Молл», «Галерея Вояж», «Магеллан», «Солнечный», «Колубм»,«Кристалл» и «Па-На-Ма». Периодически тюменцы продолжают писать в комментариях о новых эвакуациях, происходящих в городе.

По словам жителей, в торговых центрах сработали громкоговорители, по которым всех попросили выйти на улицу. Тем, кто находился в кинотеатрах, пришлось прервать просмотр - исключений не было ни для кого.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и специалисты по разминированию для осмотра зданий.

В УМВД по Тюменской области отказались прокомментировать происходящее.

- Пока мы воздержимся от комментариев. Информация будет позднее, - сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Коморников.