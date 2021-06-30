В Тюмени побит рекорд температурного максимума

Из-за сильнейшей жары на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение Фото: Ирина Ромашкина

В Тюмени зафиксирован новый температурный максимум: 29 июня термометры показали +33,4 градуса. Вчера синоптики отметили рекорды тепла по всему Уралу, а сегодня метеостатистику пришлось переписывать.

Так, сегодня установлен новый рекорд в Екатеринбурге: в полдень температура поднялась до +34,9 градусов, превысив значение, продержавшееся с 1954 года (+34,6 градусов). Тюменцы же 30 июня изнывали от +36 градусов.

Как отмечают специалисты Центра ФОБОС, это еще не предел максимальных температур лета 2021 года. Ожидается, что июль начнется с аномально жаркой погоды с температурой на 8 – 10 градусов выше нормы.

Из-за сильнейшей жары на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, с 30 июня по 4 июля в регионе температура воздуха днем будет достигать +36 градусов и выше. Тюменцев просят быть осторожнее и меньше находиться на опасном солнце.

– В Западной Сибири ожидается не только прекращение дождей, но и интенсивный прогрев с повышением температуры воздуха в дневное время до +30…+35 градусов и даже выше, – дополняют специалисты Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным метеорологов, жара начнет ослабевать только в выходные, но это может стать причиной других опасных погодных условий: сильных ливней, гроз, местами града и шквалистого усиления ветра.

Напомним, что зимой 2021 года синоптики также фиксировали рекорд температуры: 6 февраля максимальная температура воздуха повышалась до +2…+6 градусов.