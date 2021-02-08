В Тюмени побит температурный рекорд 30-летней давности. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени температура воздуха в минувшую субботу, 6 февраля, поднялась до плюс 4,7 градуса. Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, проанализировав данные погоды первой недели февраля, пришли к выводу, что был побит температурный рекорд, который держался с 1991 года. Тогда в этот день градусник показывал плюс один.

– В Тюменской области 6 февраля максимальная температура воздуха повышалась до +2…+6°. В Тюмени наблюдался абсолютный максимум – плюс 4,7 градуса. Предыдущий рекорд – плюс 1 градус – зафиксирован в этот день в 1989-м, 1991 году, – говорится на сайте ведомства.

Отметим, что после неожиданного тепла в регион снова приходят морозы. Так, уже завтра, 9 февраля, температура воздуха упадет до отметки 23 градуса со знаком минус.