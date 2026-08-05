Фото: Зарина Назимова.

Сегодня, 6 августа, в Таиланде прощаются с уроженцами Тюмени Дианой и Романом. Ранее сообщалось, что мемориал в память об убитых россиянах появился возле горы Кхао Чи Чан, где преступники закопали своих жертв. 22-летняя Диана и 17-летний Рома были кремированы, рассказывал друг семьи Назимовых Константин. Брат и сестра придерживались буддизма. Семья в 2018 году переехала на ПМЖ в Таиланд.

Их мать Зарина Назимова публиковала координаты мемориала. Но у некоторых желающий проститься с Дианой и Романом возникли сложности, ведь добраться до места захоронения придется через лесной массив.

Фото: онлайн - карты.

Волонтеры подробно расписали, как попасть к мемориалу. Прощание начнется в 10:00 в четверг, 6 августа.

«В связи с тем, что возникла путаница с маршрутом, мы по шагам расписали как добраться до места…Прощание будет проходить 6 августа с 10:00», – пишут волонтеры, помогавшие искать Диану и Романа.

Как проехать к мемориалу убитых россиян:

1. Сначала вам нужно доехать до съезда трассы «1063» провинции Чонбури, район Саттахип.

2. После чего, необходимо проехать вниз вдоль дороги, как показано на скриншоте:

Фото: онлайн - карты.

3. Затем свернуть налево, и вы приедете на место захоронения.

«Пожалуйста машины припаркуйте перед мостом», - просят родственники Дианы и Романа.

Напомним, брат и сестра из Тюмени были убиты подозреваемыми Тхонгом и Понгом, по официальной версии следствия, из-за мотоцикла. Преступники хотели украсть байк. Ребята пропали 26 июля, только 31 числа волонтерам и полицейским удалось обнаружить их тела вблизи горы Кхао Чи Чан. По версии следователей, Роман был убит двумя выстрелами - в живот и голову, Диану забили до смерти. Мать погибших россиян 3 августа опознала своих детей. Подробности ужасной трагедии в Паттайе - в нашем материале.

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