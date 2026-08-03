Фото: группа Рыбалка Тюмени, ВК.

В Тюменской области массово гибнет краснокнижная рыба. Экологическое загрязнение распространилось вниз по течению на реку Иртыш в районе города Тобольска. В зоне экологического поражения оказались все виды рыб, однако наибольшую тревогу у специалистов и местных жителей вызывает гибель особо ценных пород. В акватории Иртыша люди заметили массовую гибель занесённых в Красную книгу сибирского осетра, стерляди и нельмы.

«Люди, что творится на территории Тюменской области, нас хотят измором взять... Краснокнижная рыба дохнет. Дышим непонятно чем. Серебро чернеет, окна в доме зачернели, где ответ и какие действия», - возмущаются рыбаки в группе «Рыбалка Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы фиксируют масштабы катастрофы на фото и видео. «Рыба дохлая плавает. Действительно. Весь берег усыпан мёртвой рыбой, вся погибла, просто слов нету. Смотрю и плачу», — делится в своем видеобращении житель Ярковского района, расположенного выше по течению от Тобольска.

Местные жители проводят прямые параллели с событиями в Тюмени: «Как мы помним, в Тюмени именно всё так и начиналось. Пришла чёрная вонючая вода, и вся рыба погибла и всплыла. Теперь она уже пришла в Ярково и подходит к Тобольску».

Гидрологический путь загрязнения: от Тюмени до Иртыша

Распространение токсичного шлейфа происходит строго по гидрологической цепочке. Река Тобол является самым многоводным притоком Иртыша, который, в свою очередь, несет свои воды в главную водную артерию региона — Обь. Жители активно обсуждают траекторию движения очага заражения в социальных сетях.

Что касается Туры, то там рыба погибла из-за кислородного голодания, заявляют представители регионального управления Роспотребнадзора Тюменской области.

Кислород упал в шесть раз: ученые объяснили причину гибели рыбы в реках Тюмени

По данным Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, виной массовой гибели рыбы в Тюменской области стал острый дефицит кислорода — его уровень в Туре упал почти в шесть раз ниже нормы.

«Концентрация кислорода составила менее 1 мг/дм³ при норме не менее шести. Это зимний уровень», — разъяснила главный специалист отдела правового обеспечения Нижнеобского ТУ Росрыболовства Елена Зиновьева.

Причиной такого удушья стали аномальные ливни, за несколько месяцев в регионе выпало более 250% месячной нормы осадков, которые смыли в реку тонны гниющего ила и органики с водосборной площади. Из-за этого вода приобрела тухлый запах и высокую цветность. Также специалисты считают, рыба в Туре гибнет из-за «температурных качелей», которые наблюдались в городе весь июль. На фоне проливных дождей в Тюмени столбики термометров поднимались до отметки в +30 градусов.

Когда почистят берега от мертвой рыбы в Тюменской области: ответ администрации

На сегодняшний день, по словам местных жителей, рыба в Тюменской области массово гибнет в Туре, озере Круглое, в водоеме у Гагаринского парка, в реке Тобол и теперь в Иртыше. Тюменцы задают логичный вопрос, когда берега будут очищены от трупов.

«Вопрос по уборке и утилизации умершей рыбы вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в скором времени будет решён посредством привлечения специализированной организации», - заявили в пресс-службе администрации Тюмени.

Ранее мы рассказывали о том, что после недельного наступления и бурного роста Тура наконец сдает позиции. В ночь на 3 августа вода в реке начала уходить — по данным портала паводок72.рф, уровень снизился на один сантиметр. Хотя минус кажется незначительным для огромной реки, для тюменцев это первый серьезный повод для осторожного оптимизма. Еще накануне вода подступала к самым порогам жилых домов. Подробности – в нашем материале.

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