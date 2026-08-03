Спад начался: уровень воды в Туре впервые за месяц пошел вниз — данные на утро 3 августа. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

После недельного наступления и бурного роста стихия наконец сдает позиции. В ночь на 3 августа вода в реке Тура начала уходить — по данным портала паводок72.рф, уровень снизился на один сантиметр.

«Дата: 3 августа. Уровень воды над нулем поста 895 сантиметров. Изменение за сутки -1 сантиметр», — зафиксировано на сайте мониторинга.

Хотя минус кажется незначительным для огромной реки, для тюменцев это первый серьезный повод для осторожного оптимизма. Еще накануне вода подступала к самым порогам жилых домов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области из-за паводка подтопило 121 жилой дом, эвакуированы 53 человека. Спасатели совместно с властями и добровольцами ведут круглосуточный мониторинг дамб и подворовые обходы в садоводческих обществах. Для откачки воды задействованы пожарные насосные станции и беспилотная авиация. В пунктах временного размещения сейчас находятся 38 человек, включая 9 детей. Подробности – в нашем материале.

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