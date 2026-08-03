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НовостиПроисшествия3 августа 2026 4:22

Паводок в Тюменской области на 3 августа: сколько домов затоплено и когда ждать спадафото

В Тюменской области из-за паводка подтопило 121 жилой дом
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области из-за паводка подтопило 121 жилой дом, эвакуированы 53 человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

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