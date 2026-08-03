Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области из-за паводка подтопило 121 жилой дом, эвакуированы 53 человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Специалисты ведомства совместно с властями и добровольцами ведут круглосуточный мониторинг дамб и подворовые обходы в садоводческих обществах.

Для откачки воды задействованы пожарные насосные станции и беспилотная авиация. В пунктах временного размещения сейчас находятся 38 человек, включая 9 детей.

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