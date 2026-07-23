Фото: ЧС Тюмень, ВК.

«Ковер из мертвой рыбы»: жители Тюменской области бьют тревогу из-за экологической катастрофы на реке. На фоне жалоб горожан о стойком запахе канализации, береговая линия превратилась в кладбище — водоем выбрасывает огромное количество погибшей рыбы. Местные жители публикуют фотографии в социальных сетях из сел и деревень, что на окраине Тюмени, а также пишут об ужасном зловонии, которое стоит над рекой.

По словам очевидцев, вода приобрела неестественный цвет, а от реки пахнет аммиаком и канализационными стоками. Люди отмечают, что ситуация ухудшилась настолько, что находиться у воды стало физически невозможно.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

«Прошу обратить внимание на сложившуюся ситуацию в населённых пунктах Тюменского района: с. Мальково, д. Ошкукова! Людям нечем дышать! Нет возможности открыть окна и проветрить дом. Особенно ситуация усугубляется вечером и ночью. Всё это влияет на состояние здоровья не в лучшую сторону! Берег завален мёртвой рыбой! Стоит зловонный запах гниения и разложения с примесью канализационных нечистот! Сама мертвая рыба никуда не денется! Хотелось бы услышать комментарии официальных лиц. Запросы в Роспотребнадзор и Росприроднадзор уже направлены», - пишет анонимный пользователь в соцсетях.

Специалисты раскрыли причину массовой гибели рыбы в Туре. По данным Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, всему виной стал острый дефицит кислорода — его уровень в Туре упал почти в шесть раз ниже нормы.

«Концентрация кислорода составила менее 1 мг/дм³ при норме не менее шести. Это зимний уровень», — разъяснила главный специалист отдела правового обеспечения Нижнеобского ТУ Росрыболовства Елена Зиновьева.

Причиной такого удушья стали аномальные ливни, в областном центре за несколько месяцев выпало более 250% месячной нормы осадков, которые смыли в реку тонны гниющего ила и органики с водосборной площади. Из-за этого вода приобрела тухлый запах и высокую цветность. Также специалисты считают, рыба в Туре гибнет из-за «температурных качелей», которые наблюдались в городе весь июль. На фоне проливных дождей в Тюмени столбики термометров поднимаются до отметки в +30 градусов.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора совместно с ВНИРО проводят комплексное исследование реки от границы со Свердловской областью до села Покровское. Они берут пробы погибшей рыбы и донных отложений, чтобы установить точные причины замора.

На фоне происходящего с экологией Туре до критической черты осталось 44 сантиметра: уровень воды на реке достиг опасной отметки в 806 см. Об этом сообщает чат-бот «Паводок.Инфо». За последние сутки река поднялась еще на 19 сантиметров, превысив верхнюю границу первоначального прогноза. Несмотря на то, что скорость подъема немного снизилась, с 25 до 19 см за сутки, говорить о прохождении пика паводка пока рано, считают эксперты.

А пока власти держат ситуацию под контролем. В городе подготовлены 70 пунктов временного размещения на случай массовой эвакуации общей вместимостью более 30 тысяч человек — помощь уже получили четыре семьи.

Ранее мы рассказывали о том, что специалисты «Росводоканала» связывали неприятных запах воды в Тюмени с падением уровня кислорода в реке из-за паводка. Несмотря на это, эксперты заявляют, что подаваемая вода в дома жителей соответствует «нормативам безопасности». Однако санврачи Роспотребнадзора советуют тюменцам дополнительно кипятить воду перед употреблением.

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