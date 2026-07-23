Салют в Тюмени на День города 25 июля 2026: где посмотреть и когда. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени в субботу, 25 июля, состоится кульминация празднования 440-летия — масштабный фестиваль фейерверков. Из-за аномального паводка нижние ярусы набережной ушли под воду, поэтому найти хороший вид на огни стало сложнее. Все шоу начнется в 22:00. Залпы будут запускать с правого берега реки. Салют в Тюмени на День города 25 июля 2026: где посмотреть, в какое время начало и лучшие места.

Классический обзор с затопленной набережной

Главной трибуной традиционно станет верхний пешеходный уровень набережной. Поскольку нижний гранитный ярус затоплен, зрителям придется тесниться наверху.

Из плюсов этого места — максимальная близость к эпицентру залпов и отличная акустика. В речной глади будут красиво отражаться огни. Однако за этот вид придется побороться: чтобы занять место у перил, приходить нужно минимум за полтора-два часа до начала шоу.

Панорама с моста Влюбленных

Если хочется увидеть панораму всего шоу целиком, лучше выбирать возвышенности на правом берегу Туры. Отличным вариантом станет Историческая площадь возле музея «Городская Дума». Отсюда открывается вид на противоположный берег и речную петлю.

Самая романтичная точка — Мост Влюбленных. В момент запуска движение по нему сильно затруднено из-за наплыва людей, но, если оказаться в центре моста, гарантированы незабываемые эмоции.

VIP-места с парковкой

Левый берег реки, со стороны Заречных микрорайонов — отличная альтернатива шумному центру. На Вознесенской набережной и в Заречном парке можно свободно расположиться. Здесь проще припарковать машину и найти свободный пятачок на траве.

Отсюда открывается приятный вид не только на сам салют, но и на подсвеченный праздничными огнями правый берег Тюмени.

Зона возле памятника Высоцкому

Тем, кто хочет избежать давки, стоит сменить локацию. Отличной альтернативой станет район моста Челюскинцев. Можно пройти чуть дальше по набережной и остановиться у памятника Владимиру Высоцкому.

Угол обзора здесь будет немного другим, зато атмосфера гораздо спокойнее — без толп туристов и суеты центрального бульвара.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году на День города в Тюмени выступят сразу несколько артистов и музыкальных групп. На площади 400-летия жителей будут развлекать группа «Корни», известная певица Полина Гагарина, белорусские ансамбли и другие танцоры. Кто и когда выступит в Тюмени на День города – 2026: что известно об исполнителях.

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