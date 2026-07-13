Кто и когда выступит в Тюмени на День города – 2026: что известно об исполнителях. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В этом году на День Тюмени выступят сразу несколько артистов и музыкальных групп. На площади 400-летия города жителей будут развлекать группа «Корни», известная певица Полина Гагарина, белорусские ансамбли и другие танцоры. Кто и когда выступит в Тюмени на День города – 2026: что известно об исполнителях.

Концерт Полины Гагариной в Тюмени 2026: дата и место

В воскресенье, 26 июля, на площади 400-летия Тюмени состоится большой праздничный концерт в честь 440-го дня рождения города. Главным музыкальным событием станет выступление Полины Гагариной. Как рассказали в городской администрации, приезд звезды стал возможен благодаря поддержке генерального партнера.

Фото: Полина Гагарина, ВК.

«Полина — одна из главных звёзд современной российской музыки. Её альбомы становятся платиновыми, синглы мгновенно взлетают в топы чартов и радиостанций... каждый концерт — мощный энергетический заряд, рождающийся между артисткой и её публикой», - уточнили в тюменской мэрии.

Концерт начнется в 20:00. По словам замглавы Тюмени Яны Зубовой, Гагарина стала хедлайнером как подарок городу от партнеров праздника.

Отметим, Полина Гагарина — одна из самых заметных фигур на российской эстраде. В 16 лет певица одержала победу в «Фабрике звезд – 2». После проекта ей предлагали сотрудничество с Максимом Фадеевым, но она отказалась. В 2005 году на конкурсе «Новая волна» в Юрмале Гагарина заняла третье место с собственной песней «Колыбельная». А в 2015 году она представляла Россию на «Евровидении» с композицией «A Million Voices» и заняла второе место. У певицы целый ряд популярных песен. Она неоднократно удостаивалась премий: несколько раз получала «Золотой граммофон», премию «Муз-ТВ», «Викторию», BraVo. В 2024 году ей присвоили почётное звание народной артистки Республики Башкортостан. Гагарина не только исполняет песни, но и сама пишет тексты и музыку. Например, «Колыбельную» она создала для своего сына, и эта композиция стала очень трогательной и популярной.

Нулевые вернулись: группа «Корни» выступит в Тюмени бесплатно

В субботу, 25 июля, Тюмень отпразднует свой 440-й день рождения большим концертом в Парке дружбы России и Республики Кореи. Хедлайнерами вечера станут музыканты группы «Корни». Как сообщили организаторы из благотворительного фонда «Золотые ворота Сибири», выступление начнется в 17:00.

«Группа была крайне популярна в середине нулевых. Песни «Я теряю корни», «Плакала берёза» и «Ты узнаешь ее» все еще наверняка помнят наизусть многие тюменцы», - рассказали организаторы концерта.

Фото: группа Корни, ВК.

Для поклонников нулевых этот вечер станет настоящим возвращением в юность. Группа, созданная на проекте Игоря Матвиенко «Фабрика звезд», исполнит свои главные хиты — от лиричной «Плакала берёза» до ритмичной «Я теряю корни».

Вместе с ними на сцену выйдут финалист шоу «Голос» Илья Алтухов, проект «11 чемпионов мира», артист Чапаев, Ольга Орлова и ансамбль «Золотые ворота Сибири» с программой «Тепло цыганского костра». Также для горожан споют семейный дуэт «Богема». Праздник завершится праздничным фейерверком.

Кто еще выступит в Тюмени на День города – 2026

Также в День города тюменцев поздравит легендарный ансамбль «Песняры» с их бессмертными хитами «Вологда», «Косил Ясь конюшину» и «Беловежская пуща». На сцену выйдет Хор Турецкого.

Помимо музыкальной программы, выходные будут насыщены спортом. Основные торжества в честь 440-летия в Тюмени запланированы на последние выходные месяца.

Ранее мы рассказывал о том, что в честь 440-летия города с 24 по 26 июня в областном центре запланировано проведение 62 праздничных мероприятий. Программа празднования разработана с большим размахом, и основные площадки были представлены заместителем главы города Яной Зубовой на заседании городской думы. В канун основного торжества пройдёт официальная церемония вручения наград, посвящённая юбилею, а также отдельное чествование почётных граждан города. Где отметить День города в Тюмени с 24 по 26 июля 2026 года – рассказываем в нашем материале.

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