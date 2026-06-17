День города в Тюмени 2026: дата проведения, программа праздника, площадки и мероприятия.

Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП
Этим летом тюменцы масштабно отметят День города и юбилей. В честь 440-летия города с 24 по 26 июня запланировано проведение 62 праздничных мероприятий. Программа празднования разработана с большим размахом, и основные площадки были представлены заместителем главы города Яной Зубовой на заседании городской думы. Где отметить День города в Тюмени с 24 по 26 июля 2026 года – рассказываем в нашем материале.
В канун основного торжества пройдёт официальная церемония вручения наград, посвящённая юбилею, а также отдельное чествование почётных граждан города. В их честь на Текутьевском бульваре откроется уличная выставка, к памятнику Андрея Текутьева возложат цветы, а в ДК «Нефтяник» покажут театрально-музыкальное представление об истории и будущем региона.
Главной концертной площадкой станет площадь 400-летия Тюмени. Торжественное открытие Дня города под названием «Тюмень на правильном пути» состоится здесь в субботу, 25 июля, ровно в полдень. Днём для горожан выступят Белорусский государственный ансамбль «Песняры», а вечером — «Хор Турецкого» и проект «Сопрано». На следующий день, 26 июля, дневным хедлайнером будет Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, а вечером ожидается выступление приглашённой звезды (имя артиста пока не раскрывается).
Пространство площади будет стилизовано под символическую карту города с тематическими зонами. Кроме того, на этой площадке будет организован сбор средств для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, по итогам которого планируется отправка гуманитарного груза. Ранее мы показывали, как украсят Тюмень ко Дню города в 2026 году. Основная гамма цветов – бело-синий и золотой. Главным героем концепции стал дощаник.
Традиционный парад красных машин состоится 25 июля с 11:30 до 16:00 на площади у Тюменского технопарка. Колонна проедет по центральным улицам, после чего праздник продолжится концертом музыкального хедлайнера.
Другие локации также предложат насыщенную программу. Афиша охватит весь город.
- Цветной бульвар: фестиваль «Пикник книг» (встречи с авторами, квесты) и «Фабрика чудес» (кинотеатр под открытым небом, мастер-классы).
- Улица Дзержинского: фестиваль ремёсел «Тюмень мастеровая» и ярмарка «Хлебный базар».
- Центральная площадь: фестивали уличных театров и танцев.
- Исторический сквер: историческая реконструкция высадки воевод-основателей города.
- Набережная Туры: спортивные праздники, семейный гастрономический фестиваль с тортом весом 440 кг и вечерний салют из стрелкового оружия вместо традиционного фейерверка.
С 13:00 до 19:00:
На финальный день праздника запланирован фестиваль фиджитал – спорта «Следующий уровень». Место проведения: Вознесенская набережная, Фиджитал центр.
Соревнования по фиджитал – триатлону:
- стратегическая игра (Контр – страйк + лазертаг);
- танцы на платформе (Джастденс);
- управление виртуальной реальности.
С 09:00 до 17:00:
Чемпионат первенства города Тюмени по функциональному многоборью. Место: Набережная Туры, Контора пароходства.
Участники, представляющие город Тюмень, выполнят комплекс упражнений на испытание силы, выносливости и ловкости.
С 09:00 до 22:00:
Гастрономический фестиваль «Битва на шампурах». Место: Набережная Туры.
Мастерство приготовления блюд на гриле (мясо, рыба, овощи местных товаропроизводителей). Гости фестиваля смогут насладится искусством мастерства тюменских поваров и вкусов локальных продуктов.
25 июля на набережной Туры с 22:00 до 23:00 состоится фестиваль фейерверков «Феерия огня». В небе расцветут огни от команд из Тюмени, Ставрополя и Екатеринбурга.
Ранее мы рассказывали о том, когда в Тюменской области прекратятся дожди. Судя по долгосрочному прогнозу синоптиков, весь июнь и даже часть июля в регионе будут идти осадки разной интенсивности. Небольшая «передышка» ожидается в Тюмени 20 и 21 июня. Кроме этих дней в городе и области прогнозируются дожди, местами грозы и туман. Череда осадков ожидается в регионе параллельно с 30-градусной жарой.
Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.