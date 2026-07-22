Где в Тюменской области ввели режим ЧС на 22 июля 2026: гид по зонам потопа. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская область «поплыла». Регион накрыла вторая волна паводка. Уровень воды в Туре продолжает расти. По данным гидропоста на утро 21 июля, река поднялась до 762 сантиметров над нулем. За последние сутки вода прибавила еще 11 сантиметров. До отметки в 850 сантиметров, при которой фиксируется неблагоприятное гидрологическое явление, остается всего 88 сантиметров. Власти приняли решение ввести режим повышенной готовности в некоторых районах региона. Где в Тюменской области ввели режим ЧС на 22 июля 2026 года: гид по зонам потопа.

Под Тюменью ввели режим ЧС: список из 11 затопленных деревень и сроки снятия ограничений

В Тюменском муниципальном районе в среду, 22 июля 2026 года, был введен режим повышенной готовности из-за страшного потопа. Режим ЧС действует сразу в 11 населенных пунктах: Речкина, Коняшино, Кулаково, Луговое, Молчанова, Салаирка, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково и Чикча.

«Начиная с сегодняшнего дня мы организуем постоянный мониторинг обстановки и проверяем готовность сил. Для оперативного реагирования усилим взаимодействие всех экстренных служб», — заявила глава Тюменского округа Ольга Зимина.

Власти называют причиной подъема воды затяжные дожди в Тюменской и Свердловской областях, стопроцентное переувлажнение почвы и приток воды с соседних территорий. Особое внимание уделяют жителям домов, стоящих в поймах рек, уточнили в администрации.

Угроза подтопления в Тюмени: в опасности 146 домов

В Тюмени в опасности оказались 146 домов. Режим повышенной готовности действует в областном центре на улицах, где потоп угрожает жителям. Накануне в Тюмени провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На повестке стоял вопрос готовности городской инфраструктуры к резкому подъему воды.

Администрация утвердила план противопаводковых работ. В зонах вероятных ЧС расположено 146 домов, которые оказались под угрозой затопления. Режим повышенной готовности введен там с 14 июля.

Пострадавшим предлагают временное размещение в гостинице. Сейчас там находятся четыре семьи, десять человек. Всего в городе подготовлено 70 пунктов временного размещения вместимостью до 30 тысяч человек. При необходимости задействуют силы здравоохранения.

Ранее тюменцы жаловались на наводнение в СНТ, дачники остались без урожая в этом году.

Река Тавда вышла из берегов: где в Тюменской области действует особый режим

В Нижнетавдинском районе во вторник, 21 июля 2026 года, из-за резкого подъема уровня воды на реке Тавда ввели режим повышенной готовности. Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности. Уровень воды в водоеме достиг отметки «неблагоприятное явление». При достижении критерия «опасное явление» будет введен режим ЧС.

– В настоящее время в муниципалитете проводятся превентивные мероприятия: подворовые обходы, проверка пунктов временного размещения и запасов материальных ресурсов. Планируются работы по укреплению защитных сооружений, – рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.

Когда в Тюмени устранят вонь?

На очередном заседании комиссии в Тюмени особое внимание власти уделили объектам водоснабжения. В период паводка специалисты усилили лабораторный контроль качества питьевой воды. Генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» Ольга Александровна Сарбаева и руководитель Роспотребнадзора Тюменской области Галина Васильевна Шарухо доложили о состоянии водоисточника — реки Туры.

«По результатам исследований по состоянию на 20.07.2026 года вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия, содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимые концентрации. В связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется кипятить воду в открытой емкости перед употреблением», — сказано в сообщении ведомства.

На Метелёвском водоочистном сооружении принимают технические меры для очистки воды. Все необходимые реагенты есть в наличии, их запасы пополняют вовремя. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг.

Куда обращаться:

Во время паводка в Тюменской области можно обращаться по следующим телефонам:

122 — эвакуация, зоны подтопления, порядок действий;

112 — экстренные ситуации;

8 (800) 700-86-72 — СУЭНКО;

8 (800) 220-02-20 — Россети;

8 (3452) 42-73-50 — департамент гражданской защиты;

8 (3452) 27-04-60 — прокуратура;

8 (3452) 59-05-49 — МЧС;

8 (932) 479-34-33 — поддержка предпринимателей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени специалисты Госжилинспекции обязали управляющую компанию «Аква» устранить подтопления паркингов в домах № 14 и № 10, корпус 1 на улице Павла Никольского. Жильцы новых двухлетних ЖК жалуются, что подземные этажи регулярно затапливает, из-за чего страдают их автомобили и личные вещи. Подробности – в нашем материале.

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