Новый дом — старые проблемы: почему паркинги у ЖК на Павла Никольского потонули через два года после сдачи

Фото: ГЖИ Тюменской области.

В Тюмени Госжилинспекция обязала управляющую компанию «Аква» устранить подтопления паркингов в домах № 14 и № 10, корпус 1 на улице Павла Никольского. Жильцы новых двухлетних ЖК жалуются, что подземные этажи регулярно затапливает, из-за чего страдают их автомобили и личные вещи.

После того как диалог с УК не дал результатов, собственники обратились в надзорный орган. Инспектор зафиксировал нарушения при совместном обходе с жильцами.

Теперь компании выданы предписания: до лета следующего года — отремонтировать штукатурку и покраску стен в паркингах; до конца этого года (ноябрь-декабрь) — полностью восстановить гидроизоляцию фундамента, чтобы защитить здания от воды.

В отношении управляющей компании ведется работа по возбуждению административного дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

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