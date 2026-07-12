Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.

Туристические маршруты из Тюмени до Екатеринбурга сковали многокилометровые пробки. В Свердловской области затопило сразу несколько основных магистралей, через которые проходит путь сибиряков до Урала. Так, заторы образовались на федеральной трассе по Московскому тракту, на месте дежурят автоинспекторы. Туристам на заметку: как выехать из Тюмени и где еще на Урале закрыт проезд.

«Мост размыло дождями. Сотрудники ДПС на федеральной трассе по Московскому тракту разворачивают автомобили. До Екатеринбурга можно добраться только через Шадринск, всех отправляют туда. Мы сейчас застряли на трассе, потеряли час. Туристам на заметку», - рассказала корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» с места событий Анна Горлач.

Самая сложная ситуация сейчас на двух направлениях — участок недалеко от Талицы, где размыло большой кусок магистрали, а также территория Байкаловского и Артемовского районов. В Алапаевском районе накануне вечером перекрыли трассу «Арамашево – Косякова» из-за разрушенного моста через реку Шайтанка. Объезд осуществляет по региональной магистрали «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». Пробки у деревень и сел растянулись на несколько десятков километров.

Грузовикам запретили ездить по трассе Тюмень — Курган

Также на другой федеральной дороге ввели временное ограничение для тяжеловесного транспорта. Как сообщили в Уралуправтодоре, грузовики не смогут проехать участок по Курганской области с 10:00 до 22:00.

Причиной стала высокая температура воздуха, которая превысила отметку в +32 градуса. Это уже вторая проблема на федеральных трассах региона. Первую фиксируют на трассе «Тюмень – Екатеринбург»: движение полностью перекрыто после того, как часть дороги в районе Талицы смыло водой в субботу, 11 июля.

Транзитный транспорт с востока страны теперь направляют на дорогу, ведущую в Курган. На месте разрушенного участка трассы дежурят сотрудники Госавтоинспекции, которые отправляют водителей в объезд.

Как выехать из Тюменской области: где на Урале закрыт проезд

На федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург, автомагистраль Р-351, в Свердловской области произошел размыв дорожного полотна, из-за чего движение транспорта было полностью ограничено.

«На автодороге Р-351 с 195-го километра по 210-й километр в оба направления движение ограничено для всех видов транспорта в связи с размывом и подтоплением проезжей части. Планируйте свой маршрут заранее», — заявили в ФКУ «Уралуправтодор».

Ситуация осложняется тем, что это не единственная закрытая магистраль. На Урале образовался транспортный коллапс сразу на нескольких направлениях при выезде из Тюменской области:

- Р-351 (Тюмень – Екатеринбург): движение перекрыто на участке с 195-го по 210-й километр, это Талицкий район. Транзитный транспорт со стороны Тюмени перенаправляют на альтернативные федеральные маршруты.

- Объезд закрытой трассы возможен со съездом с автодороги Р-351 на 140-м километре через Камышлов — Баранникова — Долматово — Исетское и возвращением на нее на 123-м километре.

- Альтернативный путь от ГИБДД: со стороны Тюмени экипажи ДПС направляют транспортные средства через город Ирбит, так как проезд через Байкалово закрыт. Время объезда составляет порядка трех часов.

- На федеральной дороге Тюмень – Курган ввели временное ограничение исключительно для грузового транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы. Ограничение действует с 10:00 до 22:00 из-за высокой температуры воздуха, чтобы предотвратить деформацию асфальта. При этом сама трасса остается открытой для легковых автомобилей.

Что еще известно о разрушенных дорогах в Свердловской области?

По данным уральской Госавтоинспекции, в регионе действуют некоторые ограничения в четырех районах из-за перелива воды через проезжую часть. Полицейские показали, как обстоит дорожная обстановка в Свердловской области.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.

- Байкаловский район: полностью перекрыт участок улицы Советская в деревне Шаламы. Объезд отсутствует, для местных граждан организована эвакуация с использованием техники повышенной проходимости.

- Артемовский район: ограничено движение на 18-м километре региональной автодороги «Артемовский — Арамашево» в районе деревни Бучино, объезд осуществляется по автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.

- Алапаевский район: перекрыто движение на автомобильной дороге местного значения «Арамашево — Косякова» в связи с разрушением моста через реку Шайтанка, объезд организован по региональной автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».

- Невьянский район: продолжает действовать ограничение движения на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в связи с подтоплением проезжей части. На 29-м километре указанной автодороги в районе поселка Верх-Нейвинский организовано реверсивное движение под контролем экипажей ДПС.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.

Стоит помнить о ситуации с бензином в Тюменской области и на Урале. Бензин АИ-92 за последнюю неделю в регионе подешевел на 94 копейки. Средняя цена составила 81,65 рублей за литр. Самая низкая стоимость отмечена в Тюмени — 81,57 рубля. Топливо АИ-95 стало дешевле в Тюменской области на 35 копеек. Средняя цена — 86,37 рублей за литр. Дешевле всего его можно купить в Тобольске за 86,11 рубля. Добавим, что в Тюменской области ограничили продажу бензина на некоторых АЗС.

Ранее мы рассказывали о том, что автомобилисты утром 9 июля сняли на видео пробку возле заправки в Тобольске из общественного транспорта. Все водители собрались с одной целью: как можно скорее пополнить баки. Увы, скорость – это не про некоторые тобольские АЗС. Это не приехал и уехал. А приехал, стой и жди. Подробности – в нашем материале.

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