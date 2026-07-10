«Стой и жди»: автобусы парализовали кольцо в Тобольске из-за очередей на АЗС

Названа причина пробки из автобусов в Тобольске возле заправки. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жители Тюменской области утром 9 июля сняли на видео пробку возле заправки в Тобольске из общественного транспорта. Все водители собрались с одной целью: как можно скорее пополнить баки. Увы, скорость – это не про некоторые тобольские АЗС. Это не приехал и уехал. А приехал, стой и жди.

По словам тоболяка, автобусы ПАТП заняли целую полосу на кольце, поставили транспорт на аварийку и ждали своей очереди на заправку. Всю картину наблюдали автомобилисты в районе 10 -11 часов утра. На протяжении всей улицы друг за дружкой выстроился стройный ряд из автобусов. Какие-то водители даже вышли из общественного транспорта и беседовали друг с другом. В тобольском ПАТП раскрыли причину создания стихийного затора возле АЗС.

«В связи с ограниченными поставками дизельного топлива для осуществления бесперебойного движения по нашим маршрутам мы временно заправляем автобусы по общим правилам на АЗС. В периоды массовых заездов автобусов в дневное и вечернее время возможно образование очереди. Просим отнестись с пониманием к данным неудобствам», - заявили в тобольском ПАТП.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области на некоторых АЗС в конце июня был введен лимит на количество литров бензина и дизельного топлива, которые разрешено отпускать в одни чек. В регионе – это по 40 литров на одну машину и по 80 литров дизеля – в населенных пунктах. На федеральных трассах – по 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. По заверениям властей, в Тюменской области сохраняется стабильная ситуация с топливом у крупных сетей, тогда как независимые АЗС испытывают трудности с закупками. При этом, две трети автомобильного топлива в регионе продают именно крупные компании, которые удерживают цены в пределах инфляции согласно соглашениям.

Напомним, согласно последним данным Тюменьстата, бензин в регионе за последнюю неделю подорожал от 8% до 14%. Средняя стоимость автомобильного топлива АИ-92 в Тюменской области на сегодняшний день составляет 82 рубля и 59 копеек. Бензин АИ-95 можно купить в регионе за 86 рублей и 72 копейки. А вот дизельное топливо с 1 января 2026 года в Тюменской области подорожало на 17,82%. Теперь его средняя цена за литр составляет 89 рублей и 27 копеек. Подробности – в нашем материале.

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