Цены на бензин в Тюмени и области 7 июля 2026: АИ-92 подорожал до 82 рублей, дизель — под 90

Ситуация с бензином в Тюмени и области на 7 июля 2026: что с ценами на топливо. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области, как и в некоторых регионах России, наблюдаются очереди на заправках. Также на некоторых АЗС введен лимит на количество литров, которые разрешено отпускать в один чек. В Тюменской области – это по 40 литров бензина на одну машину и по 80 литров дизеля – в населенных пунктах. На федеральных трассах – по 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Ситуация с бензином в Тюмени и области на 7 июля 2026: что с ценами на топливо.

Есть ли бензин на заправках в Тюменской области 7 июля 2026

По сообщениям читателей «КП-Тюмень», бензин присутствует на АЗС крупных сетей. На более мелких – наблюдаются перебои с поставками. Кроме того, водителям нередко приходится стоять в очередях за горючим. Причем, в области дела обстоят намного лучше, чем в городе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в начале июля прокомментировал ситуацию с ростом цен на бензин и ажиотажем на заправках. По его словам, в регионе сохраняется стабильная ситуация с топливом у крупных сетей, тогда как независимые АЗС испытывают трудности с закупками. Моор подчеркнул, что две трети топлива в регионе продают именно крупные компании, которые удерживают цены в пределах инфляции согласно соглашениям.

Сложности у независимых операторов связаны с биржевыми закупками.

«Самое главное, что компании выдерживают уровень цен — даже если они растут, то в соответствии с соглашениями», — заявил губернатор.

В конце Моор призвал жителей не создавать искусственного ажиотажа и не заправляться впрок, так как объёмов производства в РФ достаточно для покрытия потребностей.

Ситуация с бензином в Тюмени и области на 7 июля 2026: что с ценами на топливо

По данным Тюменьстата, в начале июля 2026 года в регионе бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 14% – теперь его средняя стоимость за литр составляет 82,59 рубля. С начала текущего года он вырос в цене на 38,78%. Бензин АИ-95 в Тюменской области с 22 июня подорожал на 8,73%.

Бензин марки АИ-98 почти не изменился в цене – за неделю его стоимость выросла на 1-1,5%. А вот дизельное топливо с 1 января 2026 года подскочило на 17,82%. Теперь его средняя цена за литр в Тюменской области составляет 89 рублей и 27 копеек.

Какие АЗС работают в Тюменской области в июле 2026 года

Власти региона заверили, что поставки топлива осуществляются регулярно и находятся на уровне прошлого года. Колебания цен на заправках крупных сетей соответствуют рыночным показателям и находятся в так называемой «зелёной зоне».

Рост цен выше средних показателей фиксируется лишь у отдельных независимых поставщиков, работающих преимущественно в удалённых территориях. С ними уже ведёт работу управление Федеральной антимонопольной службы.

«В настоящее время Тюменское УФАС России осуществляет контроль за экономической обоснованностью стоимости нефтепродуктов. Проводится работа по установлению в действиях операторов розничного рынка нефтепродуктов признаков нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке и принимать меры в рамках своих полномочий», - заявили в пресс-службе регионального управления ФАС России по Тюменской области.

В случае выявления нарушений антимонопольщиками будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

В правительстве региона очередной раз подчеркнули, что повышенный спрос вызван искусственным ажиотажем из-за вбросов недостоверной информации об отсутствии топлива.

Ранее мы рассказывали о том, что на заправку сжиженных углеводородных газов в Тюменской области никакие ограничения не распространяются. Подробности – в нашем материале.

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