Губернатор Александр Моор озвучил ситуацию с бензином в Тюменской области на 23 июня 2026. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области, как и в ряде других российских регионов, возникли сложности с заправкой автомобилей. Сегодня власти региона были вынуждены ввести временные ограничения на отпуск топлива, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить спекуляций. О принятых мерах во вторник, 23 июня, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ситуация с бензином в Тюмени и Тюменской области на 23 июня 2026

Губернатор Александр Моор вечером во вторник, 23 июня, обратился к землякам и рассказал, что в Тюменской области пришлось принимать меры по ситуации с бензином. Все дело в том, что в сети много противоречивой информации.

«Уважаемые жители Тюменской области! В нашем регионе на АЗС «Газпромнефть» введены ограничения по объему отпускаемого топлива. В населённых пунктах – 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе – 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена», - рассказал Александр Моор.

При этом на заправку сжиженных углеводородных газов никакие ограничения не распространяются. Как пояснил глава региона, эти меры приняты «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».

«Это вынужденная превентивная мера. Она призвана не допустить ажиотажный спрос, который может привести к перебоям с поставками топлива. Правительство Тюменской области находится на связи с компаниями-участниками топливного рынка. Необходимые запасы в регионе имеются, поэтому поводов для покупки бензина и дизеля впрок нет! Следим за развитием событий», - добавил Моор.

Есть ли топливо на заправках в Тюменской области: цены

Несмотря на ограничения, в Тюменской области бензин и топливо на заправках есть. Принятые меры носят временный характер, для стабилизации ситуации.

Однако, нельзя не признать, что бензин в регионе дорожает: в некоторых частных сетях в отдаленных районах Тюменской области цена за литр 95-го бензина превысила 110 рублей. По состоянию на 23 июня, мониторинг цен на основных тюменских сетях показывает значительный разброс, но общая тенденция — рост.

- «Кондор» (местный оператор): зафиксирован самый сильный скачок. АИ-95 подорожал на 24,5 рубля и теперь стоит 92 рубля. АИ-92 вырос на 19 рублей (до 81,5 рубля), а дизель — на 21 рубль (до 95 рублей).

- «ТПК «Газ»: АИ-95 подорожал на 17,7 рубля (до 84,5 рубля), АИ-92 — на 12,5 рубля (до 76 рублей), дизель — на 12 рублей (до 92 рублей).

«Н-1»: АИ-98 вырос на 6,5 рубля (до 96,5 рублей), АИ-95 и АИ-92 — на 7 рублей (до 76 и 71 рубля соответственно), дизель — на 6,5 рубля (до 86 рублей).

Для сравнения, на заправках федеральных сетей цены пока ниже, но также демонстрируют рост:

- «Лукойл»: АИ-92 — 65,94 руб., АИ-95 — 72,54 руб., ДТ — 82,82 руб.

- «Газпром»: АИ-92 — 62,92 руб., АИ-95 — 70,32 руб., ДТ — 79,95 руб.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в отдаленных населенных пунктах, где частные АЗС являются монополистами. Жители делятся в социальных сетях фотографиями объявлений с шокирующими тарифами:

- Поселок Маслянский Сладковский округ: цена за литр АИ-95 установилась на отметке 110 рублей. Это единственная заправка на маршруте от Ишима до Сладково.

- Поселок Гагарино Ишимский район: цены еще выше. АИ-92 — 98,5 руб., АИ-95 — 110 руб., а дизельное топливо продают по 150 рублей за литр.

В крупных узлах, таких как Ишим и Тобольск, цены также высоки, но не так критичны: бензин стоит в среднем от 70 до 84,5 рублей, а дизель — от 80 до 95 рублей.

Власти держат ситуацию на контроле и своевременно информируют обо всех изменениях. Людей просят ориентироваться только на проверенные и официальные источники и не вестись на провокации.

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