Бензин в Тюменской области начал дешеветь: АИ-92 упал почти на рубль. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменьстат зафиксировал снижение цен на автомобильное топливо в регионе по итогам первой недели июля,с 30 июня по 6 июля. Это первая недельная коррекция после стабильного роста, наблюдавшегося в июне:

Бензин АИ-92 в регионе подешевел на 94 копейки. Средняя цена составила 81,65 рублей за литр. Самая низкая стоимость отмечена в Тюмени — 81,57 рубля.

Топливо АИ-95 стало дешевле в Тюменской области на 35 копеек. Средняя цена — 86,37 рублей за литр. Дешевле всего его можно купить в Тобольске за 86,11 рубля.

АИ-98: незначительно прибавил в цене 5 копеек, достигнув отметки 95,00 рублей. Минимальная цена зафиксирована в Ишиме — 92,23 рубля.

Напомним, что в конце июня ситуация была обратной, тогда цены резко росли из-за ажиотажного спроса и перебоев с поставками у независимых сетей АЗС. Губернатор Александр Моор отмечал, что две трети топлива в регионе продают крупные компании, которые удерживают цены в пределах инфляции.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.