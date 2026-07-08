Погода на День города в Тюмени – 2026: прогноз синоптиков.

Какая погода будет в День города – 2026 в Тюмени

Погода в День города - 2026 в Тюмени будет не самой подходящей для долгих прогулок и развлечений. Над мегаполисом зависнет циклон, и поводов ждать улучшений погодных условий на 440-летие нет. Об этом говорит долгосрочный прогноз метеорологов для Тюменской области от различных погодных сервисов.

В пятницу, 24 июля, температура воздуха днем в городе будет в районе +18…+22 градусов Цельсия. Ночью +10…+12 градусов. Прогнозируют кратковременный дождь. Аналогичная погода ожидается и 25 июля.

С самого утра 24, 25 и 26 июля и до позднего вечера горожане смогут посетить фестивали, развлекательные площадки, концерты. Однако жителям придется взять с собой зонт или дождевик. Ветер северный с порывами до 4 метров в секунду.

Прогноз «Яндекс.Погоды» сообщает, что в субботу, 25 июля, в Тюмени ожидается переменная облачность, а среднесуточная температура составит +23 градуса, при этом осадков в этот день не ожидается. В воскресенье, 26 июля, будет также облачно. Воздух прогреется до +22 градусов. В финальный день праздника в Тюмени температура воздуха ожидается от +13 до +22, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер слабый северный, 2–3 м/с.

При этом по области Обь-Иртышское УГМС прогнозирует в выходные кратковременные дожди, местами даже грозы.

По данным сервиса «Гисметео», на протяжении всей субботу, 25 июля, будет облачно с прояснениями. Утром воздух прогреется до +18 градусов Цельсия, ветер северо-восточный, днем – до +24 градусов. К вечеру в Тюмени похолодает до +20 градусов. Дождь 25 июля начнется после 11:00, но продолжится недолго, до обеда, к вечеру осадки в областном центре прекратятся, и жители смогут насладиться фейерверками.

Напомним, в июне 2026 года в Тюмени выпало колоссальное количество осадков, в половину больше среднемесячной нормы, заявили в городской администрации. В некоторых частях областного центра ливневки не справились, а дождевая вода затопила подземный паркинг в ЖК «Корней».

Ранее мы публиковали предварительную программу мероприятий ко Дню города в Тюмени. Сотни концертов, мастер-классов и угощений подготовили в этом году организаторы на юбилей города. Финальной точкой праздника станут концерт популярной звезды, 440-килограммовый торт и шоу фейерверков. Полную программу Дня города в Тюмени – 2026 вы можете найти здесь.

Мы также подготовили материал о главных хедлайнерах, которые выступят 25 июля.

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