Главная сцена в Тюмени: чей мощный голос заставит жителей петь в День города

Фото: Полина Гагарина, ВК.

Власти Тюмени объявили, что певица Полина Гагарина выступит на главной сцене города 26 июля в 20:00 в честь празднования юбилея.

Концерт пройдёт на площади 400-летия Тюмени. Как сообщили в администрации, это стало возможным благодаря генеральному партнёру праздника.

«Готовьте свои самые звонкие голоса и лучшие наряды, этот вечер войдёт в историю!» — призвали организаторы.

Полина Гагарина, известная по хитам «Спектакль окончен», «Драмы больше нет» и каверу на «Кукушку» группы «Кино», сменит в списке хедлайнеров Сергея Лазарева, чей концерт ранее был анонсирован, но отменён из-за плотного графика артиста.

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