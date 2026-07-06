В Тюменской области 6 июля ввели режим беспилотной опасности и закрыли аэропорты. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области в понедельник, 6 июля 2026 года, был введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в социальных сетях в районе 11 утра. Власти предупредили жителей об опасности с неба. Александр Моор назвал меру «превентивной». Режим беспилотной опасности в Тюменской области 6 июля 2026 года: ограничения в Рощино и Ремезова, куда обращаться и прятаться при БПЛА.

— Если увидели беспилотный летательный аппарат, немедленно уходите. В безопасном месте позвоните по телефону 112, — написал глава Тюменской области.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Жителям региона напоминают: ни в коем случае не поднимайте и не пытайтесь перемещать найденные обломки. Кроме того, в регионе по-прежнему действует запрет на фото- и видеосъёмку беспилотников, а также работы ПВО.

Над Тюменью и Тобольском закрыли воздушное пространство

В тюменском аэропорту Рощино на прилет и вылет самолетов задерживаются больше 12 рейсов. Речь про направления до Санкт-Петербурга. Позже в официальных соцсетях правительства Тюменской области появилась информация о том, что в аэропорту Рощино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности, уточнили представители воздушной гавани.

«В настоящий момент в аэропорту Тюмень (Рощино) действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Пожалуйста, уточняйте статус и время вылета вашего рейса на официальном сайте аэропорта и в контакт-центре вашей авиакомпании — информация может оперативно меняться. Наша команда продолжает работать в усиленном режиме и делает всё, чтобы ваше пребывание в терминале оставалось максимально комфортным. Мы рядом и готовы помочь каждому. Благодарим за понимание», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также ограничения на прилеты и вылеты ввели в тобольском аэропорту Ремезова в понедельник днем, 6 июля 2026 года. Об этом заявили представители Росавиации.

Режим беспилотной опасности в Тюменской области 6 июля 2026 года: куда обращаться и прятаться при БПЛА

В регионе на фоне введённого режима БПЛА запустили смс-оповещение жителей о введении режима «Беспилотная опасность», но власти предупредили, что скорость получения смс зависит от оператора мобильной связи.

Сотрудники РСЧС Тюменской области попросили жителей не покидать помещений, в которых они находятся и отойти от окон.

«Соблюдайте спокойствие. Телефон экстренной службы 112», - добавили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Также власти напомнили про карту заземленных укрытий в Тюмени. Она доступна на официальном сайте правительства региона. В областном центре созданы свыше 2 тысяч подземных укрытий в случае атаки БПЛА. Получить официальную информацию об ограничениях в регионе можно в информационном центре правительства Тюменской области; на канале губернатора региона Александра Моора; а также в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Меры осторожности при режиме БПЛА

По словам губернатора региона Александра Моора, территория Тюменской области в настоящее время может подвергнуться атаке БПЛА. На фоне особого режима, в областном центре и за его пределами действует ряд мер предосторожностей и ограничений.

«Если сигнал застал вас дома, отойдите от окон. Если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем безопасном помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112. Запрещено распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни. Следите за дальнейшими оповещениями», - напомнил глава региона.

Ранее мы рассказывали о том, как отличить БПЛА от самолета и что делать при атаке.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.