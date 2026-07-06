Угроза с воздуха на Урале: в Тюменской области 6 июля ввели режим БПЛА

В Тюменской области и на Урале 6 июля объявили режим беспилотной опасности. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

— Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера. Если увидели беспилотный летательный аппарат, немедленно уходите. В безопасном месте позвоните по телефону 112, — сообщил глава Тюменской области.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Жителям региона напоминают: ни в коем случае не поднимайте и не пытайтесь перемещать найденные обломки.

Кроме того, в регионе по-прежнему действует запрет на фото- и видеосъёмку беспилотников, а также работы ПВО.

В тюменском аэропорту Рощино на прилет и вылет самолетов задерживаются шесть рейсов. Речь про направления до Санкт-Петербурга. Там утром в понедельник, 6 июля, ввели режим «угроза БПЛА».

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