«Слышишь жужжание? Не снимай на телефон!»: власти Тюмени объяснили, как отличить БПЛА от самолета и что делать при атаке. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Власти Тюменской области через официальные каналы напомнили жителям правила поведения при угрозе с воздуха.

В связи с современными реалиями тюменцам разъяснили, как визуально и по звуку отличить беспилотники от обычной авиации. Специалисты отмечают, что дроны могут иметь разную конструкцию — от «летающего крыла» до квадрокоптеров.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Главное акустическое отличие БПЛА от самолёта или вертолёта — более прерывистый звук работы двигателя, который слышен на расстоянии 200–500 метров. Если вы заметили подозрительный объект в небе:

1. Немедленно укрыться в ближайшем здании, подвале или подземном переходе.

2. Позвонить по номеру 112, сообщив место, время, количество объектов и их описание.

3. Категорически запрещается приближаться к обломкам аппаратов, снимать их на фото или видео, а также публиковать такие кадры в сети — это может повлечь уголовную ответственность.

Напомним, что ранее аналогичные инструкции по безопасности были опубликованы властями других регионов России.

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