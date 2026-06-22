Фото: ЧС Тюмень, ВК.

На выходных в тюменских пабликах жители пожаловались на состояние Червишевского кладбища. Речь про захоронения на «Червишево – 2», расположенном в 22-х километрах от города. Проливные дожди в Тюмени затопили большую часть кладбища.

В последних рядах действующих могил стоит мутная грязная вода, перемешанная с песком. На свежем отсыпанном участке за ними хорошо видны «ручейки» и борозды стока — вода с поднятой песчаной подушки просто уходит вниз, прямо на захоронения. Перепад высот около метра: новый участок подняли, а старые могилы остались в низине без дренажа и водоотвода, рассказывают тюменцы в соцсетях. Таким образом, после дождя люди приходят к родным в настоящее болото. Вода затопила несколько десятков могил, при этом возле них плавают земля и мусор.

«Стоит тяжелый трупный запах...Так по человечески нельзя!! !Не по христиански превращать могилы в сливную яму, а потом объяснять всё «особенностями рельефа». Хотелось бы, чтобы те, кто это организовал и подписал, хотя бы один раз пришли сюда к своим близким по колено в этой жиже — может, тогда что то поймут. Требуем в самое ближайшее время: организовать водоотвод и осушение затопленных могил; восстановить повреждённые ограды и благоустройство; провести проверку законности работ подрядчика», - написали жители Тюменской области в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованном видео можно рассмотреть, что большая часть территории ушла под воду. Она поднялась практически до середины надгробий. Подойти к могилам невозможно.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

В комментариях тюменцы пишут, что такое происходит ежегодно, а каждый дождь или ливень с градом приводят к страшным последствиям.

«В Тюмени, когда-нибудь кто-то планировал систему водоотведения, в принципе? Любой дождь, любое повышение грунтовых вод - и все, все плывет. Кругом куча заболоченных районов, где сейчас активно отсыпают под строительство земли, ввиду их относительной близости к городу, высокой стоимости, и то тут, то там перерытые водоотводные мелиорационные канавы, в угоду новым проездам, а это считай повышение уровня грунтовых вод в ранее освоенных районах, где стоят сейчас затопленные септики, колодцы, проезды», - отмечает Сергей Ретунский.

Пользователи вспомнили недавнее затопление паркинга в жилом комплексе «Корней», а также последствия дождей в тюменских СНТ, где частные дома и огороды ушли под воду из-за проблем с отходом воды после ливня.

В администрации Тюмени прокомментировали ЧП на Червишевском кладбище:

«В настоящее время осуществляется откачка воды на указанном участке кладбища. После откачки воды будут определены дальнейшие мероприятия по ликвидации последствий подтопления, в т. ч. осуществлён завоз грунта и произведена отсыпка и поднятие территории подтопляемых могил».

Ранее мы рассказывали о том, когда в Тюменской области закончатся проливные дожди. Ливни держатся в городе с начала лета и, по сути, не дают тюменцам передышки уже три недели подряд. Из прогноза следует, что и в ближайшие дни «расслабиться» не получится – осадки только усилятся. Самым дождливым днем станет среда, 24 июня 2026 года, когда температура по области может достигнуть +24 градусов Цельсия, а за сутки в областном центре выпадет до 12 мм осадков.

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