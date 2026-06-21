Стало известно, когда в Тюменской области закончатся проливные дожди. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Сервис визуализации погоды «Вентускай.ком» спрогнозировал дату ухода проливных дождей из Тюменской области. Ливни держатся в городе с начала лета и, по сути, не дают тюменцам передышки уже три недели подряд. Из прогноза следует, что и в ближайшие дни «расслабиться» не получится – осадки только усилятся.

По прогнозу, самым дождливым днем станет среда, 24 июня 2026 года, когда температура по области может достигнуть +24 градусов Цельсия, а за сутки в областном центре выпадет до 12 мм осадков.

Ресурс предвещает, что дожди продлятся ровно до конца июня. Но вечером 29 числа они внезапно прекратятся. Ожидается, что сухая погода продержится по меньшей мере три дня. Однако позже все возобновится.

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