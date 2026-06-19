Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Вчера погода удивляла тюменцев каждый час. Сначала в городе пошел проливной дождь, мы показывали, как все начиналось, потом в небе сверкнула молния, разбушевалась гроза, финальной точкой стал сильнейший град разной интенсивности. За вечер в областном центре выпало чуть больше 5 мм осадков.

В социальных сетях тюменцы публиковали завораживающие кадры вечерней грозы: молнии сверкали в атмосфере, а сквозь облака эта картина выглядела еще прекраснее. Посмотрите на видео и фотографии из тюменских пабликов.

По мнению синоптиков, несколько дней умеренной жары в городе привели к образованию мощных грозовых ячеек, которые обрушили на Тюмень все накопленную энергетическую силу. «Светопреставление» началось в районе 8 часов вечера, воздух был насыщен электричеством - молнии вспыхивали без перерыва. Облака светились фиолетовым цветом, от раскатов грома. Тюменцы отмечают, что после грозы сразу стало легче дышать.

Видео: ЧС Тюмень, ВК.

«Воздух – свежий и насыщенный влагой. Кайф», - пишет пользователь под ником Анастасия Р.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Нескольким очевидцам удалось с близкого расстояния снять удары молнии. О перебоях с электричеством в соцсетях тюменцы не сообщали. Жалобы на работу энергетического комплекса не поступали.

На этом краски природы не закончились, после грозы и молний в небе образовались интересные облака – мамматусы. Об этом сообщили астрономы – любители тюменского планетария «Старая башня».

Фото: группа Старая башня, ВК.

«После грозы на небе появились мамматусы - вымеобразные облака. Заходящее солнце придает им необычный розовый оттенок», - делятся кадрами в социальных сетях тюменские астрономы.

Напомним, что мамматусы – это вымеобразные облака, обычно они бывают после грозы или шторма.

До этого мы сообщали, что в многострадальных тюменских СНТ по Велижанскому тракту существенно расширилась зона подтопления дач: вода пришла в те поселки, где ее никогда не было. В ответ на это власти отправили представителей администрации, которые выслушали жалобы садоводов. Специалисты также обследователи затопленную территорию. В дачном массиве начали рыть глубокие канавы для отвода воды. Власти отчитались — предприняли все меры по защите СНТ от потопа. Представители мэрии выявили факт незаконной пересыпки канав. Разбираемся, что произошло в тюменских СНТ этим летом – в нашем материале.

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