На Тюмень обрушились жуткий ливень и град. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Как и обещали синоптики, на Тюмень во второй половине дня обрушилась непогода: град и жуткий ливень наблюдают жители микрорайона «Дом обороны» прямо сейчас. Около восьми часов вечера в четверг, 18 июня 2026 года, в небе над городом сверкнула молния.

По наблюдениям очевидцев, сначала в городе потемнело небо, затем поднялся сильный ветер, засверкали молнии и пошел проливной дождь. Спустя несколько минут вместе с мощным ливнем в Тюмени пошел и град. Сначала крупинки были относительно мелкими. Однако затем пошел более крупный град размером со среднюю горошину.

Как видно на кадрах, он был настолько интенсивным, что россыпь градин быстро покрыла тротуар. В частности, такие осадки наблюдались в центре города – на улице Республики, а также в районе Комбинатской и в Заречном микрорайоне.

На какое-то время городские улицы покрыли потоки воды, а застигнутым врасплох тюменцам приходилось прятаться от стихии в любых подходящих местах.

На фоне происходящего в Тюменской области сегодня было объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Видео: Виктория Гаврик.

Жителям и гостям региона прогнозировали сильный дождь, крупный град, ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду, местами град.

В связи с этим региональное ГУ МЧС России выпустило срочные рекомендации для населения, чтобы минимизировать риски: необходимо плотно закрыть все окна, двери и балконы; с крыш, балконов и подоконников следует убрать предметы, которые при падении могут нанести травму; автомобили следует парковать вдали от деревьев, линий электропередачи и рекламных конструкций.

Спасатели настоятельно рекомендуют при усилении ветра укрываться в капитальных строениях или подъездах зданий, избегая остановок, шатких конструкций и оборванных проводов. При возникновении происшествий следует немедленно звонить по номеру 112.

До этого мы сообщали, что в многострадальных тюменских СНТ по Велижанскому тракту существенно расширилась зона подтопления дач: вода пришла в те поселки, где ее никогда не было. В ответ на это власти отправили представителей администрации, которые выслушали жалобы садоводов. Специалисты также обследователи затопленную территорию. В дачном массиве начали рыть глубокие канавы для отвода воды. Власти отчитались — предприняли все меры по защите СНТ от потопа. Представители мэрии выявили факт незаконной пересыпки канав. Разбираемся, что произошло в тюменских СНТ этим летом – в нашем материале.

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