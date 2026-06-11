VinVonders (бывший Vinpearl) - одна из главных достопримечательностей Нячанга и его окрестностей Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Друзья, мы продолжаем серию наших публикаций об отдыхе в Нячанге в 2026 году. Мы уже вам рассказывали, как улететь из Тюмени в этот прибрежный вьетнамский городок, в какие отели стоит заселиться, теперь пришло время поведать о достопримечательностях, большинство из которых находится прямо в городе. Напомним, что туры в Нячанг организует международный туроператор «Ван Клик Тревел» с полетной программой от авикомпании SCAT Airlines. Туры «под ключ», включая экскурсии, проживание, трансфер и в целом ваш отдых организовывает принимающий офис Selfie Travel Vietnam – с русскоговорящими гидами, современным обновленным автопарком. Все автомобили оборудованы кондиционерами, поэтому ехать до места назначения будет комфортно и не жарко.

1. Парк VinWonders

Самый известный тематический парк развлечений во всем Вьетнаме, более известный как Vinpearl. Его площадь составляет более 50 гектаров, которые поделены на шесть тематических зон. Попасть сюда можно по известной на весь мир канатной дороге, которая пролегает прямо над морем. За восемь минут полета обратите внимание на потрясающие виды, от которых захватывает дух!

Вид с канатной дороги. Это так красиво! Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Что посмотреть:

- Первым делом отправляйтесь в мини-зоопарк «Королевский сад» (King’s Garden), где вместе уживаются носороги и тигры, бегемоты и жирафы, диковинные птицы, обезьяны, оленята, козлики – в общем, многочисленные животные с пяти континентов. На месте можно купить и специальные корма, которыми можно угостить животных. Жирафы, например, обожают, когда их кормят люди! Да и люди в восторге от возможности покормить величественных представителей саванны. Лучше всего сюда приезжать с утра, пока животные не ушли на дневной сон.

Фламинго в мини-зоопарке «Королевский сад» Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Олененок и курица в мини-зоопарке «Королевский сад» Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Козлик в мини-зоопарке «Королевский сад» Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Одинокий тигр в мини-зоопарке «Королевский сад» Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Носорог в мини-зоопарке «Королевский сад» Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Жираф и жирафенок в мини-зоопарке «Королевский сад» Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Павлин, не распушивший (а жаль!) хвост в мини-зоопарке «Королевский сад» Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

- Далее отправляемся на прогулку во Всемирный сад (World Garden), где собрана коллекция удивительных растений со всего мира. Например, в одной из местных «теплиц» (здание под куполом) растут более 8 тысяч видов кактусов, что не снилось даже Мексике! Есть великолепный розарий, парк бабочек, небольшой лесок. Здесь же находится крупнейшее во Вьетнаме колесо обозрения, с которого открываются живописные виды на остров и его отели.

Вид с колеса обозрения Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Всемирный сад (World Garden), где собрана коллекция удивительных растений со всего мира Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Цветы во Всемирном саду Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Коллекция кактусов. Здесь растут более 8 тысяч видов! Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Японский садик Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

- Любителям экстрима зайдет «Страна приключений» (Adventure Land), где можно прокатиться на качелях, погонять на Sky Racing (это гонки на высоте десяти метров), полетать вниз головой на самом страшном аттракционе VinWonders или просто посмотреть на эмоции катающихся (а они, знаете ли, непредсказуемые).

- Аквапарк «Тропический рай» (Tropical Paradise) – один из самых крупных на всей территории Вьетнама, который понравится и взрослым, и детям. Можно спокойно проплыть по тихой искусственной «речке», поваляться на пляже, испытать себя на полосе препятствий, а можно устроить себе экстрим-забег и пробежаться по всевозможным горкам. Поверьте, это того стоит!

Один из крупнейших аквапарков во Вьетнаме Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

В аквапарке можно поваляться на пляже под зонтиками Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Кусочек рая в аквапарке Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

- Океанариум «Морской мир» (Sea World), где можно увидеть массу необычных рыб, медуз, осьминогов и прочих обитателей морских глубин. «Вишенкой на торте» станет выступление местных вьетнамских «русалочек», «одна» из которых поражает своими физическими данными (проще говоря, это толстый «русал»).

Семейство "Немо" в океанариуме Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Медузы в океанариуме Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Подводный мир прекрасен! Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

- Роскошное световое TaTa Show и поющие фонтаны. Последние вам сыграют «Калинку», а на во время мультимедийного шедевра мирового уровня вы окунетесь в сказочную историю Вьетнама. Ежедневно в 19.30 в шоу выступают 150 актеров со всего мира, которые создают настоящее зрелище. По сюжету, зритель отправляется в страну чудес принцессы ТаТа, где она и ее друзья противостоят силам Темного Лорда, чтобы защитить свою страну чудес. Это действительно невероятное зрелище!

Шоу фонтанов Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением темноты замок превращается в сказочный дворец Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Дракон на театральном представлении Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Принцесса у замка Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Часы работы парка: с 9 утра до 20 часов

Часы работы канатной дороги: с 8.30 утра до 22 часов.

Стоимость (куда входит билет в парк и канатная дорога): Взрослые (от 140 см): 1 050 000 донгов (4200 рублей)

Дети (100–140 см) и пенсионеры: 800 000 донгов (3200 )

Дети до 100 см: бесплатно

2. Башня «Лотос»

Одна из главных достопримечательностей Нячанга - башня Лотос Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Так называемый, неофициальный центр «Нячанга», одна из визитных карточек Нячанга. Это высокое белое сооружение, которое можно заметить издалека. Здание, которое носит название ароматного дерева Аквилария, открыли в 2008 году на центральной площади. В 2004 году на этом месте стоял Мемориал, посвященный павшим за освобождение провинции Кхань Хоа, но его перенесли в другое место. А на месте Мемориала возвели морской цветок, как символ Нячанга.

В 2006 году, после небольшого перерыва, ответственность за постройку «Лотоса» взяло на себя руководство гостиничного комплекса Vinpearl Land и через два года строительство завершилось. Отныне это выставочный центр достижений провинции Кхан Хоа, где на шести этажах представлены лучшие образцы живописи и ремёсел местных мастеров, а также последние достижения в науке и технике.

Рядом находится местный ночной рынок, на котором можно купить все – от фруктов и орехов до сумок, сувениров и одежды по небольшой цене.

3. Чамские башни Понагар

Этот храмовый комплекс расположен в окрестностях Нячанга и служил религиозным центром древнего государства Чампа, поэтому он до сих пор является одним из самых важных памятников чамской культуры. Известные также под названием Тямские башни или Тхап Ба, стоят уже более тысячи лет на горе Ку Лао за рекой Кай.

Подношения богам в чамских башнях Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Чамские башни Понагар Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Как и в случае с египетскими пирамидами, техника строительства Чамских башен науке доподлинно не известна. Кирпичи в кладке соединены так плотно, что швы почти незаметны даже под микроскопом. Благодаря такому строительству даже под палящим солнцем Нячанга они сохраняют целостность более десяти веков.

Представители чамской культуры Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Чамские башни Понагар. Другой ракурс Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Часы работы: ежедневно с 06:00 до 17:30.

Цена билета: 30 000 донгов (около 85 рублей).

4. Пагода Лонг Шон (Лонг Сон), или Белый Будда

Одна из статуй Будды в пагоде Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Храм Белого Будды или пагода Лонг Шон – одна из самых заметных достопримечательностей Нячанга, так как огромный храмовый комплекс расположен на высоком холме. Главный объект храма – это 24-метровая статуя Будды, к которой можно подняться, преодолев несколько высоких лестниц. Этот комплекс известен тем, что в 1963 году здесь совершили самоубийство буддисты. У подножия холма можно посетить несколько маленьких пагод и буддийский храм.

Подношения Будде Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

На территории Пагоды расположена школа буддистов, которых готовят стать монахами. При входе в храм, сначала надо разуться и накинуть что-нибудь на плечи и колени.

Вот еще такая скульптура на территории пагоды Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Роскошное убранство на территории пагоды Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Часы работы: ежедневно, с 8 утра до 20 часов.

Вход: бесплатный.

Жители Тюмени и Тюменской области могут своими глазами увидеть все прелести Нячанга, его окрестностей и других городов Вьетнама, отправившись в тур.

Лягушек, собственноручно приготовленных на гриле, отведать не хотите ли? Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

На улицах Нячанга можно попробовать жареного крокодила Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Или свежайшую рыбу в японском ресторанчике Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

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