Как улететь из Тюмени на отдых в Нячанг в 2026 году Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Куда полететь из Тюмени летом? Такой вопрос возникает у многих туристов в преддверии отпуска. Самый очевидный вариант: отправиться на курорты Краснодарского края и искупаться в Черном море. Но для тюменцев появилась альтернатива: прибрежный городок во Вьетнаме под названием Нячанг (Nha Trang) в восточной провинции Кханьхоа. Так как улететь из Тюмени на отдых в Нячанг в 2026 году? Рассказываем!

Самая популярная достопримечательность Нячанга - Лотос Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Вперед, во Вьетнам!

В переводе с вьетнамского слово «Нячанг» созвучно словосочетанию «белый дом». В начале ХХ века швейцарец и гражданин Франции, профессор Александр Ерсин занимался изучением вьетнамского климата, чтобы определить наиболее благоприятные районы для отдыха и восстановления сил европейцев, живущих в тропиках. Когда он увидел на берегу белый домик, на своей дорожной карте он сделал личную пометку и записал на вьетнамском языке: Nha Trang. После того, как картографы обработали путевые дневники профессора, на официальных картах эта территория и стала называться Нячангом.

Рассвет в Нячанге в 5.30 утра Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Нячанг давно знаком тюменским туристам как райское место отдыха, однако людей отправиться в Азию настолько много, что самолеты не всегда готовы вместить всех желающих. Тогда международный туроператор «Ван Клик Тревел» решил запустить туры на чартерных рейсах из Тюмени совместно с партнерами – казахстанской компанией SCAT Airlines (между прочим, одна из крупнейших в дружественной нам стране), с двухчасовой пересадкой в третьем по величине городе Казахстана – Шымкенте.

Тюмень - Шымкент Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Как происходит посадка: вы приезжаете в аэропорт Рощино, ищете стойку регистрации компании SCAT Airlines, где на экране высвечивается город Шымкент и получаете сразу два посадочных талона: из Тюмени в Шымкент и из Шымкента в Нячанг. Даже если вы ни разу не летали стыковочным рейсом, это проще простого. Зашли в самолет, долетели до Казахстана, два часа посидели в кафешке в аэропорту с бокалом игристого (во многих принимают российские карты «Мир») и снова сели на самолет, который домчит вас до Нячанга за 7,5 часов. В общей сложности полет из Тюмени до Нячанга составит примерно 10 часов.

Вы посмотрите на эти виды! Красота! Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Время пролетит быстро

К слову, тюменцам наверняка будет интересно посмотреть и роскошный аэропорт Шымкента, который построила сама авиакомпания SCAT Airlines. В «чистой зоне» есть все, что нужно для комфортного ожидания самолета: туалеты, кафе и рестораны, магазинчики и даже курилка для тех, кто до сих пор не расстался с пагубной привычкой. Все понятно, доступно и без сложностей. Самолеты авиакомпании – новенькие, с откидными креслами, столиками для еды и удобны для перелета.

Аэропорт Шымкента Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

А вот так встречают гостей из Тюмени в Шымкенте Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

К слову, о еде: как мы знаем, далеко не все авиакомпании предоставляют питание на борту, но нас кормили аж дважды. При перелете из Тюмени в Шыкмент (а это 2,5 часа в пути) пассажиров потчуют сэндвичем с мясом, сыром и свежей зеленью и соками в ассортименте. При перелете из Шымкента в Тюмень – горячим питанием. Туда входит овощная и мясная нарезки, блюдо на выбор (макароны с курицей или рис с говядиной), шоколадка, булочка, ну, и питье. Так что за время полета голодными вы не останетесь, поверьте нам на слово!

Горячий обед на борту самолета. Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Для удобства туристов все надписи на борту дублируются на трех языках: казахском, русском и английском, так что даже турист-новичок поймет, что и где находится. Бортпроводники и капитан корабля тоже говорят на казахском, русском и английском – все меры безопасности, которые персонал рассказывает перед вылетом, поймут представители всех национальностей.

Приятный сувенир на борту самолета - пряник Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Что касается норм багажа, а это особенно важно для тех, кто собирается привезти домой диковинные фрукты, то тут все стандартно. На одного человека – 20 килограммов и ручная кладь весом 5 кг. Когда вы будете выезжать из Нячанга домой, надежно уложите фрукты в багаж, чтобы они не помялись, а рыбный соус, если вы его купите, надежно замотайте одеждой. Если бутылек разобьется и прольется, платить придется за испорченный багаж остальных пассажиров.

Кстати, у туроператора «Ван Клик Тревел» нет задержек рейсов и цены за топливный сбор, а это значит, что в конечном итоге турист за него не доплачивает.

Транзит из Шымкента в Нячанг Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Куда прилетаем?

Туристы, которые впервые летят во Вьетнам, задаются вопросом: почему самолеты прилетают в Камрань, если отдых запланирован в самом Нячанге? Дело в том, что Камрань – это такой же прибрежный город во Вьетнаме, как и Нячанг, но аэропорт у них общий, как у нас во Владимире и в Москве, например.

Из Камрани в Нячанг можно доехать на городском автобусе, такси или трансфере чуть меньше чем за час (если нет пробок). Но если вы отдыхаете в Камрани – в месте роскошных отелей и белоснежных пляжей – то до аэропорта доедете всего за 10 минут. В этом городе вы сможете провести время в уединении или совместить пляжный отдых с активным отдыхом, для этого у туроператора есть комбинированные туры Камрань + Нячанг.

СПРАВКА «КП»

- Нячанг, омываемый Южно-Китайским морем, находится на пересечении центральной и южной части Вьетнама. По версии журнала Travel and Leisure, это место самых красивых заливов в мире. На севере граничит с городом Ниньхоа, с востока с Восточным морем, на юге расположен район Камрань на юге, с западной стороны – цитадель Дьенкхань.

- Из Нячанга удобно доехать до городов: Далат, Хошимин и Ханой (столицы Вьетнама), поэтому туристам, уже изрядно подвяленным на палящем солнце, будет интересно посмотреть и на исторические достопримечательности этой солнечной страны. Экскурсии «под ключ» может организовать принимающий офис Selfie Travel Vietnam – надежный партнер во Вьетнаме международного туроператора «Ван клик Тревел».

- Главной достопримечательностью Нячанга многие туристы считают 36-метровую башню нежно-розового цвета «Лотос» (Thap Tram Huong, Lotus Tower), которая возвышается в центре городской набережной. Ведь лотос для вьетнамцев — цветок Будды, который символизирует силу духа, возвышение над физическим миром и мудрость.

НА ЗАМЕТКУ

По словам гидов Selfie Travel Vietnam, менять деньги в Нячанге в 2026 году лучше всего в ювелирных магазинах. Там и курс хороший, и многие продавцы прекрасно говорят по-русски. Наш совет вам: в России обменяйте наличные рубли на доллары, а уже там – доллары на местные донги. По сегодняшнему курсу 100 американских долларов равняются 2 633 000 (плюс-минус) донгов, так что почувствуйте себя в гостеприимной азиатской стране настоящими миллионерами.

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