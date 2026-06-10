Отели в Нячанге: что выбрать Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Недавно мы вам рассказывали о том, как долететь из Тюмени в Нячанг в 2026 году с помощью международного туроператора «Ван Клик Тревел» и авикомпании SCAT Airlines по маршруту: Тюмень – Шыкмент – Нячанг. Но пришло время поведать о том, в каких отелях Камрани и Нячанга стоит остановиться. Отельная база в городах – шикарная, но мы расскажем вам о тех, где побывали сами. На заметку тюменцам – парочка примеров, где остановиться в Нячанге и Камрани в 2026 году.

Vinpearl Empire Condotel Nha Trang

Начнем, пожалуй, с городского отеля Vinpearl Empire Condotel Nha Trang 5*, который находится в самом центре Нячанга. Если вы приезжаете один или с семьей, этот вариант – самый что ни на есть удобный. В шаговой доступности – ночной рынок, массажные салоны, фруктовые лавки, аптеки, торговые центры, кафе и рестораны, в общем, все, что вашей душе угодно.

Даже те, кто никогда не бывал во Вьетнаме, точно слышали о парке развлечений Vinpearl (сегодня его переименовали в Vinwonders), так это все одна сеть. Их отели располагаются как в самом городе, так и на острове Хон Че. По словам директора по развитию бизнеса сети отелей Vinpearl Александры Нгуен, во Вьетнаме это номер один среди сети отелей, и с российским рынком он работает примерно 25 лет.

Один из номеров отеля Vinpearl Empire Condotel Nha Trang 5* Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

– Для россиян мы изначально делали пакеты в формате «все включено», пакеты с анимацией и с парками развлечений, – рассказывает Александра. – На самом острове Хон Че у нас находятся три отеля Vinpearl, и у каждого своя автономная территория. Там же есть целая экосистема целая из парков аттракционов, аквапарком и шоу-программами. Для туристов это очень удобно: не надо никуда выходить, весь отпуск можно провести на острове. У каждого отеля собственный частный пляж и нет постороннего шума. Возле парка развлечений Vinpearl есть зона с барами, ресторанами и кафе. Если у вас маленькие дети, отдых на острове – это самый отличный вариант.

Одна из комнатл отеля Vinpearl Empire Condotel Nha Trang 5* Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

По словам Александры, для тех, кто любит ночную жизнь и городской отдых, у сети Vinpearl есть два городских отеля в центре Нячанга, на первой полосе пляжа. Эксперт отмечает, что российские туристы, в основном, любят систему «все включено», особенно если это семьи с детьми. Им комфортнее жить в том отеле, чтобы при нем было и питание, и напитки, и анимация для детей. Пакеты с парком Vinwonders у сети тоже популярны – на них приходится около 60% продаж.

Семейный номер отеля Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

– Тем не менее, мы не можем всех туристов разместить на острове Хон Че, где есть Vinwonders. Поэтому желающие погулять по парку, но при этом не живущие в отеле на острове, могут договориться с туроператором о покупке комбо-тура или отдельных выездов в парк развлечений. Vinpearl – это не только отель, это целая экосистема, это система style и entertainment. Мы хотим, чтобы туристы запомнили не только пляжный отдых, но и местную культуру.

Обеденная зона Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Что касается Vinpearl Empire Condotel Nha Trang, то это оптимальный вариант для комфортного отдыха в центре Нячанга. В номере есть все необходимое: санузел, телевизор, односпальные и двухспальные кровати и даже кухня. А уж какой вид! На город смотришь, как с высоты птичьего полета. Завтраки разнообразны: европейские и азиатские блюда, фрукты, так что голодным не останетесь.

В номере есть даже кухня Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Le Corail Villa

Еще один отель, о котором мы вам хотим поведать – Le Corail Villa, который находится на самом севере Нячанга, в новом районе. Этот райский уголок подойдет всем, кто ценит комфорт, спокойствие и уют. «Синь Тяо!» («Здравствуйте» по-вьетнамски) – повсеместно говорят постояльцам работники отеля. Пока дойдешь до номера или до лобби, улыбка от искренних приветствий буквально не сползает с лица.

Отель Le Corail Villa. Пляжная зона Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Здесь особенно хочется отметить частный пляж, над которым восходит солнце. Если вы хотите увидеть это прекрасное природное явление, советуем вам встать не позже пяти утра, вооружиться полотенцем и отправиться на задний двор, к заливу. В это время и солнышко еще не так печет (к 7 утра уже распалится), и прилив. Так что накупаетесь знатно!

О завтраках в отеле особый разговор. Мы насчитали не менее 40 блюд, которые повара готовят, встав с утра ни свет, ни заря. Здесь и традиционные европейские завтраки: яичница с беконом, каши, рис, нарезка сырная и мясная, овощи и фрукты. И азиатские: томленое в остром соусе мясо, острая курица, богатый ассортимент свежевыжатых соков и прохладительных напитков. Особняком стоят десерты на любой вкус и цвет: пудинги с топингами, шоколад, сдоба, творожные десерты и многое другое.

Разнообразие блюд в отеле поражает! Ассортимент действительно большой Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Вид с территории ресторана отеля Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Среди развлечений для членов всех семей можно назвать анимацию, которая проходит в обед, теплый бассейн, комфортная читальная зона. Для любителей понежиться под солнышком есть лежаки и зонтики, которые входят в стоимость. Персонал готов ответить на все вопросы 24/7, довезти на квадроцикле вас и ваши сумки до вилл, в которых вы будете жить, и помочь вам комфортно разместиться в номере.

Приветственные фрукты в отеле Le Corail Villa Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

К слову, в каждом номере виллы – роскошный санузел, с собственной ванной и душевой кабиной, гардероб, кровати, телевизор и сопутствующие вещи для пляжного отдыха. Определенно, в этом отеле стоит отдохнуть и душой, и телом.

Санузел в отеле Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Alma Resort Cam Ranh

Этот отель находится в городе Камрань, в десяти минутах езды от международного аэропорта.

Территория отеля Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Поверьте нам на слово и посмотрите на фотографии: это одно из красивейших мест, где вы сможете полноценно отдохнуть. Территория отеля просто гигантская: чтобы дойти до моря, нужно потратить 10-12 минут спокойным шагом и обойти с десяток бассейнов с разной температурой воды. Повсюду – цветы, пальмы, магнолии. Кажется, что ты находишься на краю Земли.

Вид из отеля Alma Resort Cam Ranh Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Вашими соседями обычно становятся такие же русские туристы, которые готовы гулять ночь напролет, петь песни под музыку 90-х в караоке-зале или устраивать жаркие танцы в клубном баре.

Бассейнов здесь мы насчитали не менее десяти Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

В номере – два раздельных санузла, балкон с видом на территорию отеля (будет лучше, если вы поселитесь на верхних этажах), рабочая зона, кухня, мини-бар с алкоголем, уже включенным в стоимость проживания. В лобби есть русскоговорящий вьетнамец-хостес, который готов ответить на все интересующие вопросы.

Пляжная зона в Alma Resort Cam Ranh Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Советуем рассмотреть этот вариант для проживания семьей с детьми!

Территория отеля Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказал «КП-Тюмень» генеральный директор Selfie Travel Asia Кюршад Бакыр, Нячанг сегодня — одно из самых универсальных и перспективных направлений Юго-Восточной Азии. Этот курорт подходит практически для любой категории туристов.

—Молодежь выбирает Нячанг за активную ночную жизнь, современные развлечения, экскурсии и возможности для занятий водными видами спорта. Семьи с детьми ценят широкие песчаные пляжи, развитую инфраструктуру, семейные отели, тематические парки и большое количество развлечений для детей разного возраста. Здесь гармонично сочетаются пляжный отдых, экскурсионные возможности, природные достопримечательности, гастрономия и хороший уровень сервиса. Уверен, что запуск рейсов из Тюмени сделает отдых во Вьетнаме еще более доступным и комфортным для жителей региона и позволит еще большему числу туристов открыть для себя все преимущества этого направления, - подчеркнул Кюршад Бакыр.

Отметим, что туры в Нячанг на лето нужно бронировать заранее из-за высокого спроса. Туры от «Ван Клик тревел» с вылетами из Тюмени в Нячанг – дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

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