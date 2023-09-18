«Обязаны восстановить на работе»: юрист рассказал, что светит директору и общественнику, из-за которых модель-педагог из Ишима вылетела из школы

Анастасия проработала в ишимской школе меньше недели. Фото: соцсети девушки

История с красоткой-педагогом Анастасией Шумиловой из Ишима прогремела на всю страну. Девушка вызвала общественный резонанс и массу негатива в свою сторону после поста общественника в соцсетях. Люди разделились на два лагеря: одни придерживаются позицию, что современный мир не подразумевает запретов на пикантные фотографии, татуировки и кальян. Да и нет, по их мнению, в этом ничего зазорного. Другие же осуждают брюнетку, настаивают на том, что таким не место в образовании, а еще говорят, что она портит детей и их будущее.

В этих фотографиях Анастасия не видит ничего такого и считает, что они эстетичны. Фото: соцсети девушки

Экс-педагог получила неожиданную славу и вместе с тем массу неприятностей. Сначала она не хотела писать заявление на инициатора конфликта и директора учебного заведения, а потом резко изменила свое мнение. Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» юрист Тимур Тимергалиев рассказал, реально ли Анастасии добиться справедливости и привлечь причастных к ответственности.

– Педагогам, воспитателям и, например, тренерам, прямо не запрещено публиковать подобные снимки в социальных сетях, однако есть одно но! Если опубликованные фотографии будут неэтичного характера, то работодатель имеет полное право попрощаться с сотрудником за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы. Такое основание для увольнения предусмотрено в ТК РФ, оно применяется только к тем, кто выполняет воспитательные функции, – говорит юрист.

Но и тут, по словам Тимергалиева, есть нюансы.

– В законодательстве нет определения аморального поступка, работодатель сам оценивает поведение сотрудника с точки зрения норм нравственности и своих представлений об этих нормах. Аналогичным образом будет разбираться и суд, если уволенный по такому основанию педагог обратится туда за восстановлением на работе. Например, суды подтверждают правомерность увольнения работников, осуществляющих воспитательные функции, которые разместили фотографии порнографического содержания, с изображением запрещенной символики и атрибутики (допустим, нацистской) или употребления алкогольных напитков. Причем не важно, в рабочее время были сделаны указанные фотографии или нет, – продолжает эксперт.

Однако у педагога-организатора есть шансы отстоять свое имя, правда, сделать это не так просто.

– В случае с Анастасией перспективы защитить свое честное имя в суде скорее положительные, ибо перечисленные выше факты в фотографиях мы не наблюдаем. Вот только учитываем то, что формально педагог уволилась по собственному желанию, а значит, предстоит доказать, что заявление об уходе было написано под давлением со стороны работодателя. Нужны доказательства. Подойдут те же скриншоты переписок в мессенджере, аудиозаписи разговора по телефону и тет-а-тет с директором или другими работниками школы, – объясняет Тимергалиев.

После резонанса брюнетка подчистила галерею, но часть фотографий все равно вызывают вопросы. Фото: соцсети девушки

Если всё это есть, то возможностей добиться справедливости в разы становится больше.

– Работодатель в случае успеха девушки в суде будет обязан восстановить ее на работе (если она заявит такое требование), выплатить ей компенсацию за вынужденный прогул и компенсировать моральный вред. Также виновное в незаконном увольнении должностное лицо может быть привлечено к административной ответственности трудовой инспекцией.

А вот Воронину, который, собственно, и написал тот самый пост с фотографиями девушки, может сойти всё с рук.

– Человек, по вине которой началась эта история, за сам факт публикации фотографий отвечать перед законом не будет, так как они изначально были размещены в свободном доступе. Правда, и тут есть но! Если его комментарии будут расценены как оскорбительные, порочащие ее честь и достоинство либо же не соответствующие действительности (если они при этом имеют форму суждения, а не мнения), то он может получить штраф или компенсировать пострадавшей моральный вред, – подытожил юрист Тимур Тимергалиев.

К слову, бывшие коллеги Анастасии Шумиловой корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» признались, что не очень-то ждут ее возвращения. Надеются, что после скандала девушка выберет другой путь и не будет больше «совать свой нос» в образование. Да и отзываются они о ней, как о «поверхностном человеке», не понимающем серьезность работы в учебном заведении.

– Мы очень рады, что ей нравится модельный бизнес, но зачем идти тогда к нам? Она много в чем солгала, вынося в общественность фразы про то, что ей поставили ультиматум. Ее никто не склонял к увольнению. Сама захотела, и мы совсем не удивимся тому, что это было сделано ради хайпа, привлечения внимания, увеличения подписчиков. И еще, когда она устраивалась, прекрасно видела, что подписывает. Или должностные обязанности касаются только нас? Там черным по белому написано про мораль, или пошлые фотографии соответствуют образу педагога? – возмущаются ее экс-коллеги.

Добавим, что Анастасия Шумилова в шоке от происходящего. В подобном положении она оказалась впервые, и всё, что ее на данный момент спасает, – это семья.