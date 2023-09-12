В Тюмени школьников на один день перевели на удаленку из-за пересдачи ЕГЭ

В Тюмени часть школьников перевели на дистант. Фото: правительство Тюменской области.

В Тюмени часть учеников перевели на удаленный формат обучения. На такую меру были вынуждены пойти образовательные учреждения во вторник, 12 сентября. В школах будет проходить пересдача единого государственного экзамена. Вторник сделали резервным днем для выпускников – для тех, кто не смог набрать минимальное количество баллов на ЕГЭ, а также не присутствовал на экзамене по уважительной причине. Информацию «КП» подтвердили в департаменте образования Тюменской области, но количество учеников, сдающих ЕГЭ, выясняется.

– Действительно, сегодня,12 сентября, у некоторых ребят дистанционный формат обучения. Школьники пересдают математику. Нам сказали, что работы проверят на региональном уровне в течение трех дней, – сообщила родительница одного из тюменских выпускников школы № 25 редакции «КП».

Экзамены начались в 10 часов утра. Неделю назад, 6 сентября, в областном центре проходил экзамен по русскому языку.

Напомним, по данным департамента образования Тюменской области, результаты ЕГЭ в 2023 году сопоставимы с результатами прошлых лет. Аномальных отклонений ни по одному из предметов не зафиксировано. Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, включая ребят, которые по допустимым причинам не принимали участие в экзаменах, минимальная.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что учеников аварийной школы под Тюменью перевели на смешанную форму обучения. Из-за угрозы обрушения потолка в тюменской школе детей частично отправили на дистанционку. Речь идет об образовательном учреждении в селе Мальково. У них смешанный формат обучения, но пока временно, на две недели. Первые классы обучаются, выпускные классы в очном формате ходят в школу. Несколько классов посещают уроки на базе чикчинской школы, остальные классы будут две недели на дистанционном обучении, рассказала завуч мальковской средней школы Наталья Попова.

Не первый год жители тюменского поселка Мальково просят у властей построить новую школу. Подробнее историю несчастных учеников прочитайте в нашем материале.

Напомним, редакция публиковала рассказ стобалльницы, которая собирается связать свою жизнь с историей, а также дала пару советов будущим выпускникам, как подготовиться к ЕГЭ.