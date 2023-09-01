«Стены трещат по швам»: учеников аварийной школы под Тюменью перевели на смешанную форму обучения

Из-за угрозы обрушения потолка в тюменской школе детей перевели на дистанционку. Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Несмотря на счастливый осенний день и праздник в честь Дня знаний, некоторые тюменские школьники остаются дома и продолжат обучение в дистанционном формате. Ученики школы в тюменском поселке Мальково не смогут посетить любимые классы. Ведь их школа признана аварийной.

– Школу в Мальково признали аварийной буквально в понедельник-вторник и всем сообщили, что младшие классы переезжают в чикчинскую школу, старшие классы на две недели уходят на дистанционное обучение, потом будут учиться в детском лагере «Энергетик», к новому году обещают укрепить школу, спортивный зал в школе уже закрыт как пару лет. Он аварийный, там проводятся занятия в спорткомплексе в поселке Мальково. Эта эпопея не первый год, не зря же собираются какой год строить новую школу: во-первых, мест не хватает, район быстро застраивается, во-вторых, старая школа аварийная, обещают к 1 сентября 2025 года построить новую школу. Однако дистанционное обучение нам пообещали только на две недели, пока не подготовят помещения в лагере «Энергетик» для учебного процесса, – рассказал редакции «Комсомольской правды» местный житель Вячеслав Устюгов.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Не первый год жители тюменского поселка Мальково просят у властей построить новую школу. По словам местного населения, старая находится в аварийном состоянии и там не хватает места для всех учеников. В прямом эфире главе Тюменского района селяне написали десятки сообщений с просьбой обратить внимание на ситуацию.

В школе редакции «КП» пояснили, что некоторые дети действительно ушли на дистанционное обучение, но это временно, скоро они вернутся на занятия в прежнем режиме.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– У нас сейчас смешанный формат обучения, пока временно, на эти две недели. Первые классы у нас обучаются, выпускные классы в очном формате обучаются. Несколько классов у нас на базе чикчинской школы начнут обучение, остальные классы будут две недели на дистанционном обучении, – рассказала завуч мальковской средней школы Наталья Попова.

В июне 2023 года глава администрации Тюменского района Светлана Иванова сообщила, что участок под строительство новой школы уже выделен. Но появились сложности с оформлением документов.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– Сначала были долгие дебаты и вопросы, связанные с отсутствием земли, потом, наконец, вопрос решился, земля есть. Причем есть она в центре. Для того чтобы продолжить работы по строительству новой школы на этом земельном участке, нам нужно внести изменения в генплан и правила землепользования. Этим вопросом занимаемся. Нам известен факт, что в Главное управление строительства уже внесли проект изменений генерального плана. Он начал выходить на согласование. После того как эта процедура пройдет, будут публичные слушания, и потом начнутся процедуры по формированию бюджета. Предполагается, что в течение этого года закончим всё, что связано с землей, – рассказала Светлана Иванова.

Но всё же как быть детям? Пока не известно, как дальше пойдет их обучение. Родители учеников неоднократно публиковали фотографии разваливающейся школы. По словам местных жителей, здание буквально крошится и рушится, а власти бездействуют. Некоторые родители даже боятся водить своих детей, ведь им на голову буквально может обрушиться потолок.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Другие родители заявляли, что школа сильно переполнена, дети буквально сидят «друг у друга на головах», а возить ребят в другое образовательное учреждение им не по карману. Начальник управления образования муниципалитета Ольга Буторина попыталась успокоить родителей. Она отметила, что переживать сельчанам насчет безопасности детей в старом здании не стоит. Там делают ремонт и регулярно закупают новое оборудование.

Кроме того, в департаменте образования Тюменской области уточнили, что 28 августа губернатор поручил исполнительным органам государственной власти при формировании проекта областного бюджета на 2024 – 2026 годы определить источники финансирования для строительства школы в селе Мальково в 2024 – 2025 годах.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– На данный момент осуществляются процедуры по внесению необходимых изменений в градостроительную документацию в отношении предусмотренного земельного участка. В соответствии с данным поручением планируется заключение государственного контракта жизненного цикла на проектирование и строительство школы в 2024 – 2025 годах. Конкретные сроки начала и завершения строительства будут определены государственным контрактом, – комментируют в департаменте образования Тюменской области.

Ранее «КП» писала о том, что родители дошколят тюменского детсада в Бердюжском районе добиваются смены директора. Они жалуются на антисанитарию и самоуправство в детском саду «Малышок». Неоднократно жители писали коллективные обращения в департамент образования и администрацию района.