Родители дошколят тюменского детсада в Бердюжском районе добиваются смены директора

Фото: Надежда Иванова / предоставлено КП.

Родители дошкольников, которые посещают МАУ Бердюжского района ДО детского сада «Малышок», добиваются смены руководства. Они заявляют, что в учреждении царит полная антисанитария, везде бардак и грязь. А также директор учреждения пытается отстранить от работы воспитателя, которая вынесла проблему на суд общественности.

Родители писали коллективные обращения в департамент образования и администрацию района. Но там им ответили: проблем нет. Кроме того, люди обратились в аппарат губернатора Тюменской области, но все в пустую.

Фото: Надежда Иванова / предоставлено КП.

Рассказываем, на что жалуются родители и что говорят в администрации.

— Хочу рассказать о нашем воспитателе Кон-Де-Фу Юлии Владимировне. А уж тем более о наших детях, которых знает вся область благодаря нашему воспитателю. Юлия Владимировна педагог с большой буквы. Какие экскурсии она проводит для детей, какие занятия, игры, а сколько стихов знают наши дети! Наши дети собирали баночки для наших ребят в зоне СВО, альбомы, фломастеры, карандаши, краски маленьким жителям Донбасса. Благодаря работе воспитателя наши дети выступают на региональных, областных, всероссийских конкурсах, занимая почетные места. Участвуя в Областном конкурсе «У колыбели талантов» Саша Москвин стал лауреатом конкурса и занял третье место. В областном конкурсе «Домовой воробей» декоративно прикладное творчество Андрей Шураев занял первое место. В департаменте спорта мы тоже отметились, всех наград наших детей не перечесть, — рассказала редакции «КП» местная жительница Надежда Иванова.

Все было хорошо, но родители стали задавать много вопросов о работе детского сада. Они замечали, что в садике грязно, а с детьми не работает логопед. Жители обратились в отдел департамента образования, где им дали ответ.

Фото: Надежда Иванова / предоставлено КП.

— Получив официальный ответ и видя, что на бумаге написано одно, а происходит совершенно другое, родители, собрав доказательства беспредела и полной антисанитарии в детском саду, обратились на независимый сайт, чтобы дать огласку происходящему в детском саду «Малышок», чтобы руководство области обратило внимание на детский сад. 2 июня на сайте вышла статья, и начался ад!!! Ад начался не в отделе образования, а у воспитателя и у родителя, которые посмели открыть рот и вытащить всю грязь на просторы интернета, — сообщила Надежда Иванова.

Родительница отмечает, что из-за огласки происходящего в детском саду, сотрудники учреждения занялись самоуправством, они оскорбляли воспитательницу, которая рассказала об антисанитарии в садике в соцсетях. 5 июня на воспитателя группы было написано коллективное письмо, чтобы ее уволили с детского сада, а бывшие коллеги ежедневно отправляли на женщину докладные.

Фото: Надежда Иванова / предоставлено КП.

— Создали конфликтную комиссию, где распинали нашего воспитателя, родителей, которые пришли поддержать и защитить Юлию Владимировну выгоняли, вызывая на их полицию. И снова старший воспитатель Демидова написала докладную на воспитателя, чтобы к ней приняли меры. Мы обратились на сайт губернатора Тюменской области Моору Александру Викторовичу выложив на его странице фотографии детского сада, скриншоты об оскорблении, унижении воспитателя. Написали губернатору, собрав подписи родителей, собрав отзывы родителей и родителей выпускников, с которыми работала Юлия Владимировна. Отправили с надеждой, что губернатор разберётся в данной ситуации. Но письмо перенаправили обратно, — поясняют возмущенные родители.

Жители Бердюжского района считают, что проблема в самоуправстве и руководстве детского сада. По словам Надежды Ивановой, директор и сотрудники учреждения покрывают проблемы с антисанитарией в детском саду. Воспитательница и родители обратились в районную прокуратуру.

— После проверки с сотрудниками СЭС и МЧС были выявлены нарушения и вынесено представление о привлечении к ответственности директора Галины Грачёвой и должностного лица администрации, — подытожили родители детского сада «Малышок».

Фото: Надежда Иванова / предоставлено КП.

В администрации Бердюжского района с ссылаясь на комитет образования и департамент образования и науки Тюменской области рассказали, что прокуратурой муниципального района были проведены проверки деятельности МАУ БР ДО детского сада «Малышок».

— Факты, изложенные в обращениях, не подтвердились. В настоящее время указанный вами воспитатель подготовительной группы находится в отпуске, выход на работу данного педагога будет 16 августа 2023 года. По результатам служебной проверки, проведенной комитетом по образованию, директору МАУ БР «Малышок» было рекомендовано перевести сотрудника в другое структурное подразделение в целях предотвращения дальнейших конфликтных ситуаций сотрудниками детского сада. В настоящее время Юлия Владимировна является воспитателем подготовительной группы МАУ БР «Малышок», с 16 августа выходит на свое рабочее место, — заявили в пресс-службе районной администрации.

Однако родители уверены, что ответственного воспитателя переводят в другой детский сад, а малыши, которые любят и ждут встречи с ней, остаются без заботы и внимания со стороны хорошего сотрудника учреждения. Юлия Кон-Де-Фу многодетная мама, она воспитывает четверых детей. Родители дошколят переживают, что оставшаяся без работы воспитательница не сможет прокормить своих детей.

Фото: Надежда Иванова / предоставлено КП.

Редакция «КП» направила официальный запрос в департамент образования и прокуратуру Тюменской области. Комментарии от ведомств ожидаются.

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